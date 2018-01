I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, hanno tratto in arresto C.G., 24enne di Oria, per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, stanotte intorno alle ore 04:00, in Oria, alla guida della propria autovettura Audi A4, non ottemperava al segnale di alt, intimato da un equipaggio della Radiomobile, impegnato in un controllo alla circolazione stradale, iniziando una pericolosissima fuga lungo le vie del centro cittadino, durante la quale zigzagava e percorreva contromano alcune strade per seminare i militari all’inseguimento.

Dopo alcuni minuti, nel corso dei quali ha messo a repentaglio, oltre che la propria vita e quella dei militari operanti, anche quella di ignari automobilisti, perdeva il controllo del veicolo andando ad impattare contro un guard-rail a protezione della linea ferroviaria Brindi-Taranto, che abbatteva finendo sui binari, dove era costretto ad arrestare la corsa.

Raggiunto dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato un tasso alcolemico oltre il limite consentito, sanzionato per una serie di violazioni al CDS e dichiarato in arresto per resistenza.

Dopo le formalità di rito, come disposto dall’A.G., è stato rimesso in libertà.