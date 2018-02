Gli atleti Brindisini della Gold Team partecipano all’Insubria Cup 2018, una competizione che vede la partecipazione di 1200 atleti ,8 nazioni partecipanti e 150 società , questi i numeri che hanno dato vita ad una bellissima competizione nel gigantesco palazzetto ” Palayamamay “di Busto Arsizio (Varese) nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Ottima la prestazione degli atleti brindisini capitanati dal Maestro Marco Cazzato in questa seconda gara del 2018 ,sono sette gli atleti partecipanti e quattro le medaglie conquistate, una medaglie d’oro due medaglie d’argento e una di bronzo.

Conquista la medaglia d’oro Attilio Ventola nella categoria degli 80 kg, l’argento lo conquistano Antonio Esposito nella 74 kg e Raffaele Ferrara nella 63 kg nonostante la febbre , la medaglia di bronzo è per Teodoro Ravone nella 54 kg , buona la prestazione del resto della squadra , Agostino Ferrara, Gioele Balestra e Gabriele Romano che fanno bene ma non riescono purtroppo a raggiungere la zona podio.

Un ottimo punto di partenza questo che permetterà di migliorarsi in vista del prossimo campionato Interregionale Puglia che si svolgerà a Bari il 10 e 11 febbraio prossimo.