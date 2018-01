In relazione al Nuovo Bando Integrazione Scolastica Scuole Medie Inferiori, le Organizzazioni Sindacali Cisl, Uil, Ugl, dopo veri incontri con Il Commissario Prefettizio e la Struttura Dirigenziale di Settore, ponendo al tavolo preoccupazioni sia per il mantenimento dei livelli occupazionali, sia per la qualità del servizio da offrire agli utenti che vivono situazioni di disagio che hanno necessità del rispetto dei loro diritti, formulando inoltre proposte serie e chiare per evitare un emergenza sociale rimaste del tutto inascoltate, non condivise dalla struttura commissariale, si è deciso di convocare un assemblea con tutti i lavoratori per mercoledì 24 gennaio, per condividere azioni di lotta e di protesta più incisive a difesa del LAVORO e dei Diritti di tutti gli assistiti, non si può in nessun modo pensare che di possono attuare politiche di risparmio sui servizi sociali.

CISL UIL UGL