Con rifermento all’espletamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili di pertinenza del Comune di Brindisi, preme sottolineare che nonostante gli incontri tenuti negli ultimi giorni tra l’Amministrazione Comunale, gli operatori e la Cooperativa Socioculturale che gestisce il servizio, ancora non vi è una chiara e definitiva soluzione del problema, tanto per gli operatori impegnati nel servizio in questione, quanto per i destinatari del servizio stesso, destinatari che indubbiamente rappresentano la priorità da salvaguardare.

Come da calendario regionale, il servizio dovrebbe iniziare il 20 settembre p.v., e nonostante le dichiarazioni trionfalistiche del PD, ci sono serie possibilità che lo stesso non possa essere garantito così come auspicano le famiglie degli utenti e gli operatori.

Alla luce di quanto sopra esposto, Fratelli d’Italia chiede al Sindaco ed alla sua Giunta di concretizzare quanto sottoscritto in Prefettura a tutela preliminarmente dei fruitori del servizio e, conseguentemente, dei lavoratori, suggerendo e riproponendo la tipologia di accordo tra Amministrazione Comunale e Cooperativa, che negli anni si era consolidato, ovverosia iniziare a far lavorare gli educatori storici, fino a scorrimento della graduatoria, contestualmente ai subentri dei ragazzi dalle ASL e quelli ancora sottoposti ad esame.

In tal modo si garantirebbe l’inizio del servizio, che dovrebbe essere il fine ultimo, nonchè l’interesse primario da salvaguardare.

Avv. Sabrina De Punzio

Coordinatore Cittadino Fratelli D’Italia