La FP CGIL vuole dire la sua sulla questione relativa al servizio di integrazione scolastica nell’Ambito Territoriale Sociale BR1 Comune di Brindisi e San Vito dei Normanni, precisando che siamo stati purtroppo antesignani a denunciare queste problematiche. Questa è la dimostrazione che noi siamo e lo saremo sempre “ il sindacato attivo per la difesa del lavoro e della dignità dei lavoratori” e non accettiamo lezioni da nessuno.

Siamo stati gli unici lo scorso anno a proclamare uno sciopero di tutto il personale dell’integrazione scolastica per gli Ambiti della Provincia di Brindisi, e a supporto sono intervenuti tutti gli Ambiti con a capo i responsabili tecnici e politici, tant’è che in Sede Regionale quel regolamento è stato modificato.

Intanto l’anno scolastico 2017/18 nell’Ambito Territoriale BR1 è incominciato e finirà alle stesse condizioni contrattuali e assistenziali degli anni precedenti, perché in bilancio c’erano tutte le somme necessarie.

Nel frattempo la struttura Commissariale a Capo del Dott. Giuffrè e relativi Dirigenti hanno redatto e pubblicato un bando di gara “aperto” per individuare il nuovo gestore di tale servizio, nel rispetto letterale del nuovo regolamento regionale. Il Bando appunto è “aperto” perché ad oggi non si conoscono quanti utenti usufruiranno di tale servizio il prossimo anno scolastico. Purtroppo visto il trend in crescita della disabilità in città!!!, qualcuno si dovrebbe chiedere il perché.

Tutte le OO.SS. hanno proposto alla struttura Commissariale, un documento che, se attivato, pur nel rispetto delle normative regionali, siamo convinti che non generera’ ne tagli di ore né tantomeno perdita di qualità del servizio.

La FP CGIL proporrà che questo documento diventi un protocollo d’intesa tra Amministrazione Comunale, OO.SS. e il nuovo gestore del servizio, in caso contrario attiveremo tutte le iniziative atte alla tutela del servizio e del lavoro.

Non sono comprensibili alcune premature prese di posizioni, forse per la campagna elettorale alle porte, forse per ottenere visibilità qualche forza politica insinua di scaricare sull’attuale gestione Commissariale dei tagli in realtà inesistenti, ma che forse questi politici in campagna elettorale vogliono realmente.

La FP CGIL sarà molto attenta su cosa proporranno le varie coalizioni elettorali specialmente per quanto riguarda il sociale nella città di Brindisi, si guardera’ con attenzione su quante risorse si vorranno mettere in campo e come si vorranno gestire tutti i servizi.

Una cosa è certa, non faremo sconti a nessuno, non accetteremo nessun taglio a nessun servizio, in quanto negli anni la spesa per il sociale messa nei bilanci comunali, specialmente dalle ultime Amministrazioni, è diventato strutturale.

La FP CGIL non si fa strumentalizzare da nessuno, sapremo nei modi e nei tempi giusti a difesa di lavoratori e dei servizi fare le iniziative giuste a loro tutela. Brindisi è la città dove c’è molto bisogno di assistenza sociale.

COMUNICATO STAMPA FP CGIL