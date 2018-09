Prendiamo atto che il servizio di integrazione scolastica per i bambini diversamente abili frequentati le scuole che vanno dall’infanzia alle medie in carico al Comune di Brindisi è partito non per volontà dell’Amministrazione comunale ma il grandissimo senso di responsabilità degli operatori della cooperativa Socioculturale che si sono visti arrivare le convocazioni tra le 2 e le 4 del mattino di oggi 20 settembre!

L’Amministrazione comunale calpestando i più elementari diritti dei lavoratori ha scaricato sugli stessi la responsabilità di iniziare un servizio cosi delicato senza rispettare gli accordi sottoscritti in Prefettura a marzo 2018 a tutela dei livelli occupazionali, del monte ore ma soprattutto degli utenti.

Questa Amministrazione di sinistra (incredibile a dirsi) ha avuto tutto il tempo necessario per organizzare al meglio il servizio in questione garantendo i diritti sacrosanti acquisiti dei 98 operatori e individuare le risorse necessarie per far fronte ad una emergenza che seppur non causata dalla Stessa aveva l’obbligo morale e politico di risolvere ed invece continua ad avere altre priorità (vedi ad esempio l’apertura di centri accoglienza migranti o l’apertura e la chiusura di corso Garibaldi).

Ormai la politica dell’apparire a tutti i costi e delle roboanti dichiarazioni a mezzo stampa rappresentano la vera essenza di questa Amministrazione di sinistra, salvo poi fare repentini cambi di rotta o scaricare sugli altri la propria inefficienza, sciatteria ed improvvisazione, in questo caso sui poveri lavoratori della cooperativa Socioculturale ai quali va tutta la nostra solidarietà oltre che la promessa che saremo vigili acchè le loro legittime rivendicazioni siano riconosciute.

Dopo più di due mesi dal suo insediamento non si riesce ancora a capire quale sia il percorso che vuole intraprendere pensando che la gestione dell’ordinarietà possa bastare a tranquillizzare una Città che ha ben altre emergenze da affrontare oltre che a programmare il proprio futuro!

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo FdI

Vicepresidente del Consiglio Comunale