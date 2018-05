Il successo è azzurro ancora una volta. Sono tutti italiani i finalisti del torneo di singolare dell’Internazionale dell’Under 14 che si avvia a conclusione sui campi del Circolo Tennis Brindisi.

Si sono disputate nel pomeriggio di ieri (venerdì 4 maggio), le semifinali maschili e femminili.

Quattro gli incontri giocati, due per il tabellone maschile e due per quello femminile. Tutti terminati in due set.

Nei singolari maschili: Daniele Minighini (Italia, testa di serie numero 1) ha battuto Enrico Baldisserri (Italia, testa di serie numero 3) 6-1/6-2; Niccolò Dessì (Italia) ha battuto Lorenzo Ferri (Italia) 6-0/6-3.

Nei singolari femminili: Fabrizia Cambria (Italia) ha battuto Veronica Sirci (Italia, testa di serie numero 6) 6-3/6-3; Giorgia Pedone (Italia, testa di serie numero 3) ha eliminato Luca Victoria Vocke (Germania, testa di serie numero 2) 6-3/6-1.

«Anche oggi (ieri per chi legge, ndr) giornata intensa di incontri con il maltempo – ha affermato Carlo Faccini, direttore sportivo e del torneo – che ci ha graziato per lo svolgimento di tutte le semifinali in programma. Per quanto riguarda il tabellone maschile, gran bella prestazione di Minighini che, testa di serie numero 1, ha rispettato la posizione in classifica superando agevolmente Baldisserri, suo compagno in doppio. Bene ha fatto, poi, Dessì che ha battuto Ferri in un incontro combattuto solo nei primi game del secondo set.

Per il tabellone femminile, invece, si sono invertite le teste di serie con la Pedone che, numero 3, ha eliminato la Vocke numero 2, prima di affrontare la Cambria in una finale che, come quella dei ragazzi, sarà molto interessante».

Così, i vincitori dei match si scontreranno nelle due finali, maschile e femminile in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio, a partire dalle ore 15. Seguirà la cerimonia di premiazione.