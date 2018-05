In virtù dei risultati conseguiti al termine delle semifinali con quattro coppie di azzurri in finale, è stata l’Italia ad aggiudicarsi il torneo di doppio dell’Internazionale Under 14 in corso di svolgimento sui campi del Circolo Tennis Brindisi.

Si sono disputate nel pomeriggio di ieri (giovedì 3 maggio), le finali maschile e femminile per decretare le due coppie vincitrici del torneo.

Nel doppio maschile: Baldisserri/Minighini (Italia) hanno battuto Cinotti/Ferri (Italia) 6-0/6-3, dopo aver sconfitto in semifinale gli italiani Giammario/Versteegh per 6-4/6-3.

«Siamo partiti carichi – hanno affermato nel post partita Baldisserri e Minighini – , giocando molto bene nel primo set durante il quale non abbiamo concesso praticamente nulla agli avversari. Sicuri del risultato, ci siamo lasciati andare a qualche errore nella seconda partita che, poi, abbiamo recuperato portando a casa la vittoria. Siamo contenti».

Nel doppio femminile: Ferrara/Pedone (Italia) sono state sconfitte da Sensi/Urgesi (Italia) 6-4/2-6 [10-8] che hanno battuto in semifinale le russe Andrienko/Okorokova per 7-5/6-7(5) [10-8].

Una finale punto a punto, combattuta fino all’ultima palla: «dopo aver conquistato facilmente il primo game con delle volée vincenti – hanno affermato nel post partita Sensi e Urgesi – , abbiamo avuto un calo finendo sotto per 4 a 1. Siamo riuscite, poi, a rimontare conquistando il set per 6-4. Abbiamo fatto bene anche nel secondo, solo che loro hanno raggiunto un alto livello di tennis e portandosi in vantaggio hanno chiuso per 6-2. Il tie-break del terzo set è stato molto combattuto, ma alla fine, con grinta e determinazione, ce l’abbiamo fatta superandole per 10 a 8. Sono state sicuramente bravissime. Siamo molto felici di averla spuntata e adesso festeggiamo».

Sempre nella giornata di ieri, è andato avanti il tabellone di singolare per i quarti di finale maschile e femminile. Otto gli incontri giocati (4 per il main draw maschile e 4 per quello femminile).

Nei singolari maschili: Daniele Minighini (Italia) ha battuto Filippo Verdese (Italia) 7-5/6-3; Enrico Baldisserri (Italia) ha battuto Ivo Isquiero (Portogallo) 6-4/4-6/6-4; Raffaele Barba (Italia) è stato sconfitto da Niccolò Dessi (Italia) 6-1/6-0; Matteo Giordano (Italia) è stato sconfitto da Lorenzo Ferri (Italia) 6-3/6-0.

Nei singolari femminili: Benedetta Sensi (Italia) è stata sconfitta da Fabrizia Cambria (Italia) 6-3/6-4; Viola Turini (Italia) è stata sconfitta da Veronica Sirci (Italia) 6-2/7-5; Federica Urgesi (Italia) è stata sconfitta da Giorgia Pedone (Italia) 7-6(4) 1-6/6-2; Virginia Ferrara (Italia) è stata sconfitta da Luca Victoria Vocke (Germania) 7-5/7-5.

A questo punto, tabelloni maschile e femminile alla mano, i vincitori dei primi due match si sfideranno in una prima semifinale, , quelli delle successive due partite si sfideranno nella seconda semifinale per un totale di quattro incontri in programma (2 per il main draw maschile e 2 per quello femminile) nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 maggio. Si gioca sui campi in terra rossa 1 e 2 a partire dalle ore 14.