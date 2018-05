Le finali di doppio maschile e femminile del Torneo Internazionale Under 14, in corso di svolgimento al Circolo Tennis Brindisi, previste per domani, venerdì 4 maggio, sono state anticipate ad oggi, giovedì 3 maggio.

Due gli incontri tutti italiani in programma per decretare altrettante coppie vincitrici.

Nel doppio maschile: Baldisserri/Minighini (Italia) sfidano Cinotti/Ferri (Italia).

Nel doppio femminile: Ferrara/Pedone (Italia) contro Sensi/Urgesi (Italia).

Si gioca sui campi in terra rossa 1 e 2 a partire dalle ore 18. A seguire cerimonia di premiazione.