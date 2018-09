Dopo il successo del “Cabiria Art Fest”, svoltosi a luglio nell’ambito dell’estate mesagnese, Cabiria Circolo Arci di Mesagne, è pronta per ripartire con la nuova programmazione autunnale che anche quest’anno si prospetta ricca di attività, eventi, rassegne, laboratori e corsi per ragazzi e adulti.

Tra le attività stabili riprenderanno il via: il corso di Zorba Yoga con il M° Enzo Di Monte, tutti i martedì e i giovedì dalle ore 18:30 alle ore 19:45 a partire da giovedì 4 ottobre. La prima lezione di prova gratuita sarà un’occasione per conoscere quest’antica disciplina nata in Oriente con lo scopo di eliminare la dualità fra corpo e mente, offrendo inoltre molteplici benefici sotto tutti gli aspetti del vivere giornaliero e nel percorso di crescita personale.

Sabato 6 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, avrà luogo l’Open Day dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script ubicata presso la stessa sede di Cabiria. Sarà possibile partecipare gratuitamente al laboratorio di Kamishibai dedicato a ragazzi dai 4 agli 11 anni con la docente Jovanka Ignone e ai laboratori di Scrittura Creativa con Anna Rita Pinto e di Dizione e Lettura Espressiva con Alessandra Mandese, dedicati entrambi ad adulti a partire dai 14 anni e senza limiti di età.

Da domenica 14 ottobre alle ore 18:15 e per tutte le domeniche fino a dicembre, riprenderà la già nota rassegna “Cinecronici” dedicata a film accuratamente selezionati dalla sceneggiatrice Anna Rita Pinto e introdotti dalla stessa insieme a Giuseppe Summa.

Tra le novità proposte da Cabiria quest’anno ci sarà una sezione dedicata ai viaggi per condividere, non solo con i soci, la cultura della scoperta di nuovi luoghi oltre al piacere di socializzare fuori dagli eventi normalmente proposti. Il primo viaggio in programma è in Sicilia (Taormina, Catania, Siracusa, Noto, Piazza Armerina, Ragusa, Messina). L’iniziativa organizzata insieme ad Autolinee Carrozzo di Erchie, prevede la partenza da Mesagne alle ore 23:00 di mercoledì 31 ottobre, con rientro alle ore 22:00 di domenica 4 novembre. Ultimi posti disponibili.

Per tutte le informazioni e prenotazioni riguardo le attività dell’associazione ci si potrà rivolgere presso la sede della stessa in p.za Orsini del Balzo 9 a Mesagne (Br), nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 17:30 alle ore 20:00 oppure al numero 327.4237720 – 328.2069017

Ufficio Stampa Cabiria