Si inaugura giovedì 4 ottobre, alle ore 10, a San Vito dei Normanni, una nuova struttura sportiva: è quella che è stata realizzata con i fondi del “PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo convergenza 2007-2013 – Asse II – Diffusione della Legalità – Iniziativa quadro IO GIOCO LEgALE”, un progetto avviato sul finire del 2011 con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura della legalità e il rispetto delle regole attraverso la pratica sportiva.

È un impianto polivalente coperto (struttura tensostatica) nel quale potranno essere praticate diverse discipline: pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis, calcio a 5. È ubicato nel complesso sportivo di via don Milani, ove già insiste il palazzetto dello sport e due campi tennis e, come deciso all’epoca della richiesta di finanziamento, porterà il nome di Antonio Ruggiero, un dipendente comunale che era addetto alla custodia dell’attiguo palazzetto, un compito svolto con encomiabile cura al servizio della comunità cittadina e sportiva in particolare fino al giorno della sua morte, avvenuta alcuni addietro mentre era in servizio.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno autorità civili, sportive e religiose e i rappresentanti delle società sportive cittadine.