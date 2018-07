Prosegue “Sette serate sotto le stelle a sentire di scienza e di sociale”, la rassegna estiva organizzata dall’Isbem.

Venerdì 13 Luglio, dalle ore 19.30, presso il Monastero del 3° Millennio – Convento dei Cappuccini (Via Reali di Bulgaria – Mesagne), il prof. Marco Confalonieri terrà una conferenza dal tema “Un NUOVO PARADIGMA nelle MALATTIE POLMONARI – fumo, ambiente, tumori ma anche invecchiamento cellulare”

La salvaguardia del bene più prezioso in ogni comunità è la SALUTE, obiettivo primario da difendere anche mediante l’apprendimento continuo. Così, per un piccolo istituto come l’ISBEM, nato e radicato nel territorio per tale scopo, conoscere ciò che incide su prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è un esercizio ordinario, praticato con costanza e con l’aiuto della Provvidenza.

Così, la generosità dei Giganti della Scienza consente di diffondere fra i Cittadini i nuovi Paradigmi per generare salute su grande scala. Da qui nasce l’evento di formazione scientifica in cui Marco CONFALONIERI, docente a Trieste e pneumologo di fama internazionale, illustrerà le novità di un organo complesso, il polmone, il cui invecchiamento è stato forse fin troppo trascurato.

Come una volta si dava grande peso a malattie come la Tubercolosi, così oggi l’attenzione è focalizzata su patologie quali quelle ostruttive ed oncologiche, spesso legate al fumo e all’inquinamento ambientale. Tuttavia, al pari degli altri organi, il polmone invecchia e causa disabilità, cronicità invalidanti, pessima qualità di vita e grande aumento di costi. La degenerazione cellulare impedisce un invecchiamento fisiologico, cioè attivo e in salute (Active Healthy Aging) per cui i Sistemi Sanitari Nazionali ad accesso universale, come quello italiano, stentano a rispondere alla crescente domanda di salute, dato l’aumento dei costi e le inefficienze purtroppo esistenti. Bisogna quindi adoperarsi affinché i Cittadini rimangano, quanto più possibile, in buona salute. In quest’ottica, i progressi scientifici sono essenziali, per cui è necessario illustrarne non solo l’esistenza, ma anche l’importanza ed il ruolo per la vita di tutti i giorni in una società moderna.

Il Prof. CONFALONIERI verrà presentato ai Colleghi, ai Ricercatori e alla Cittadinanza tutta, che è invitata all’evento, dai due Direttori dei Reparti di Pneumologia di Taranto (Dr. G. D’ALAGNI, Ospedale MOSCATI) e di Brindisi (Dr. Eugenio SABATO, Ospedale PERRINO).

Saluto di BENVENUTO: Prof. Alessandro DISTANTE, Direttore Scientifico dell’ISBEM di Mesagne