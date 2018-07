Per lunedì 16 luglio 2018, alle ore 12.00, è indetta, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, una conferenza stampa per la presentazione del Protocollo d’Intesa che sarà sottoscritto tra l’Agenzia del Demanio e la Provincia di Brindisi per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori attraverso la mobilità dolce del territorio di Brindisi.

L’intento comune è quello di dare vita anche in Italia, come già succede in altri paesi, ad un circuito che consenta di sviluppare una forma insolita di turismo, rispettoso dell’ambiente costiero e della cultura del mare, anche in ottica di cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Il modello di riuso che si intende promuovere, non è propriamente legato alla ricettività alberghiera, bensì ad una vasta gamma di attività che vanno dall’ospitalità ai servizi socio-culturali, per lo sport e la scoperta del territorio, perseguendo il duplice obiettivo di favorire la fruibilità pubblica dell’immobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla promozione locale.

Questa attività è strategica per il territorio provinciale che proprio in questo momento sta vivendo una importante stagione di fioritura dell’offerta turistica che merita di essere potenziata e valorizzata, anche quale diversa forma di possibile sviluppo economico del Comune Capoluogo.

In tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli obiettivi strategici che i progetti si propongono, l’Agenzia del Demanio e la Provincia intendono avviare un proficuo rapporto di collaborazione per l’avvio di tutte le attività preordinate alla valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato e della Provincia che saranno individuati nel territorio di riferimento, a partire dal bene di proprietà della Provincia, denominato “EX CONVENTO DEI DOMENICANI”, meglio noto come Ex Marconi, sede storica della scuola che per anni ha formato intere generazioni oggi in totale disuso.

Alla conferenza stampa prenderanno parte per l’Agenzia del Demanio il Direttore Regionale per la Puglia e Basilica Dott. Vincenzo Capobianco ed il Responsabile dell’Unità Organizzativa Sviluppo Servizi Dott. Pasquale Abbate, per la Provincia di Brindisi il Presidente f.f. Avv. Domenico Tanzarella, la dott.ssa Fernanda Prete – Dirigente – , il Dott. Vito Pomes e l’Arch. Giovanni Camassa, designati, quali rappresentanti dell’Ente, in seno al Tavolo Tecnico Operativo.