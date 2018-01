In nottata, ho avuto la conferma di non essere tra i candidati in lista per le prossime elezioni politiche. Non accamperò scuse, né frasi di circostanza. Si tratta di una forte delusione, che arresta un percorso iniziato tempo fa con la speranza di contribuire, in maniera diretta, a quel processo riformista portato avanti insieme ad alcuni amici. Una delusione forte, che non modifica il giudizio su quanto fatto in questi anni da parlamentare e su cui, lo preciso, non ho ripensamenti o rimpianti. Di nessun tipo.

Trovo doveroso, ad ogni modo, ringraziare tutte quelle persone che, in questi anni, non mi hanno mai fatto mancare sostegno e fiducia.

Tutte quelle persone che erano pronte, da tempo, a sostenermi in una nuova campagna elettorale che, però, non ci sarà. Non per me.

Inutile polemizzare sui meccanismi della politica, sugli incastri e sulle motivazioni alla base di una scelta legittima operata dai partiti. Si tratta, comunque, degli stessi meccanismi che, 5 anni fa, mi portarono in parlamento e sarebbe stupido e disonesto, oggi, criticare quello stesso sistema. Ai miei elettori storici e, in generale, a tutti quei giovani delusi dalla politica mi permetto di lanciare un ultimo appello: andate a votare, non sprecate un vostro diritto. Non perdete la voglia e la speranza di poter cambiare le cose. Il 4 marzo, a testa alta, recatevi ai seggi. Proprio come farò io, orgogliosamente, da semplice cittadino.

Grazie a tutti,

Piero Iurlaro