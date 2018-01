Parte con il piede giusto il 2018 della Junior Fasano, ieri vittoriosa sul Benevento per 34-15. Match senza storia quello della palestra Zizzi, con i ragazzi allenati da Francesco Ancona, costretto a rinunciare all’acciaccato Pasquale Maione, che già in avvio dopo lo 0-1 sannita piazzavano un parziale di 6-0 che spegneva subito le velleità ospiti.

L’ottima prova difensiva e le solite efficaci ripartenze portavano la formazione biancazzurra, nella quale dopo oltre due mesi si rivedeva in campo anche Demis Radovcic, finalmente recuperato dall’infortunio rimediato ad inizio novembre, a chiudere la prima frazione in vantaggio sul 15-9. Copione analogo nella ripresa, nella quale trovavano ampio spazio tutti gli atleti a referto eccetto Guido Riccobelli, appena arrivato dall’Argentina.

L’incontro si chiudeva dunque sul 34-15, con coach Ancona soddisfatto di quanto visto sul parquet della Zizzi: “Abbiamo disputato un ottimo incontro, nonostante il poco tempo a disposizione avuto per allenarci al meglio per via dei tanti atleti impegnati con la nazionale. Abbiamo anche potuto provare diverse soluzioni tattiche in vista delle Final Eight di Coppa Italia e della seconda fase del campionato, e puntiamo a raggiungere quanto prima il top della condizione per affrontare al meglio i momenti più importanti della stagione”.

Tabellino

Junior Fasano – Benevento 34-15 (p.t. 15-9)

Junior Fasano: D’Antino 8, De Santis, Angiolini 4, Riccobelli, Radovcic 1, Fovio, Messina 5, De Santis L. 1, Alves Leal 2, Pugliese 1, Martino, Pinto 4, Venturi 8, Rubino. All: Francesco Ancona

Benevento: Iannotti 3, Buonocore, Chiumento, Sangiuolo A. 3, Ciarrocchi, Balogh Sedda 3, De Angeli 2, Addazio, De Luca, Moccia, Petrychko 4, Galliano, De Cristofaro. All: Giustino Ciullo

Arbitri: Carrino – Pellegrino

5^ giornata di ritorno

Siracusa-Gaeta 21-20, Valentino Ferrara-Fondi 27-32, Noci-Conversano 26-31, Junior Fasano-Benevento 34-15. Riposa il Ragusa.

Classifica

Conversano* 25, Junior Fasano 24, Siracusa 17, Fondi 16, Gaeta* e Noci* 14, Valentino Ferrara* 8, Benevento* 2, Ragusa* 0. *Hanno osservato il turno di riposo.

Prossimo turno

Gaeta-Junior Fasano, Benevento-Noci, Conversano-Valentino Ferrara, Fondi-Ragusa. Riposa il Siracusa.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO