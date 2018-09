L’Acqua & Sapone Junior Fasano comunica di aver tesserato il giovane e talentuoso atleta Davide Notarangelo, classe 2000, lo scorso anno in Serie A a Noci e giunto nel club campione d’Italia in carica grazie alla preziosa collaborazione della società gemellata Uisp ’80 Putignano. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo si è già distinto nelle ultime stagioni per le sue positive prestazioni, che lo hanno portato ad indossare la maglia azzurra nei recenti e vittoriosi Ehf Championship Under 18 di Tblisi in Georgia, e negli europei di beach handball disputatisi sempre nella scorsa estate a Ulcinj in Montenegro, al termine dei quali si è inoltre laureato miglior realizzatore della manifestazione con 100 punti siglati. Il centrale, utilizzabile anche come terzino sinistro, potrà tornare utile sin da subito sia alla compagine Under 21, che sarà impegnata nella Youth League, che alla prima squadra, con il sodalizio biancazzurro certo di poter valorizzare Davide Notarangelo in ossequio alla propria storica tradizione particolarmente legata al lavoro con il settore giovanile.

L’Acqua & Sapone Junior Fasano comunica inoltre che nella giornata di oggi è stato positivamente effettuato l’intervento in artroscopia di stabilizzazione della spalla destra dell’atleta Paolo De Santis, al quale si augura un pronto rientro sui campi di gioco.

UFFICIO STAMPA Antonio Latartara