La Juniores biancazzurra di mister Piscopiello, nella seconda giornata di andata del Campionato Nazionale Juniores girone M, perde di misura contro i pari età del Taranto. Gara equilibrata ma sono gli ionici a siglare la rete della vittoria al settimo della ripresa con una punizione magistrale di Giammaruco che si insacca all’angolino.

Nel prossimo turno, in programma sabato 28 settembre, la Juniores brindisina andrà a far visita al Grumentum Val D’Agri. Queste le dichiarazioni di mister Piscopiello al termine della partita rilasciate ai microfoni del sito ufficiale del Brindisi FC: «È stata una partita decisa da un episodio legato a un “infortunio” causato da una punizione calciata dal limite con la barriera che si è aperta erroneamente ingannando l’incolpevole Mennella. Peccato non aver sfruttato le nitide occasioni gol nel primo tempo con un pallonetto di Rondini salvato sulla linea dal portiere avversario e un’altra occasione, a firma di Palazzo, con un tiro rasoterra salvato sulla linea dal difensore tarantino. C’è da dire che il Taranto, ottima squadra qual è, ha costruito delle buone trame di gioco creando diverse palle gol, ben controllate però dalla difesa brindisina. Nel forcing finale ho provato con degli aggiustamenti tattici mettendo la difesa a tre e facendo salire il difensore Carbone, ma il Taranto ha retto bene nonostante altre ottime occasioni nostre come il colpo di testa di Rondini su corner. Si può dire che la fortuna non ci ha dato una mano. A mio modesto parere il pareggio sarebbe stato più giusto. Onore per questa vittoria al Taranto, peraltro composto da bravi ragazzi, molti dei quali conosco da quando ero nel Settore Giovanile rossoblù e che ho salutato con grande piacere. Cercheremo di rifarci al ritorno».

IL TABELLINO

Campionato Nazionale Juniores girone M – 2^ giornata di andata – Data e ora: 21.09.2019, 16:00 – Stadio “Carmelo Mazzotta” di San Pancrazio Salentino (BR)

BRINDISI-TARANTO 0-1

Marcatori: 7’ st Giammaruco (T).

BRINDISI: Mennella, Carbone, Giovane, Torraco (14’ st Casalino), Fabiano, De Luca, Arigliano (12’ st Russo), Pedone, Palazzo, Odone, Rondini. A disposizione: Passante, Ambrosio, Papadia, Miceli, L. Rubino, P. Rubino. All. Salvatore Piscopiello.

TARANTO: Zecchino, Palmisano, Patronelli, Perrini, Giammaruco, Felle, Carrozzo, Martellotta (16’ st Ventimiglia), Serafino, De Vivo (37’ st Amatulli), Masella (8’ st Calia). A disposizione: Coletta, Fabiani, Resta, D’Onofrio, Russano. All. Francesco Latartara.

Arbitro: Sig. Matteo Marcello Minerba – sezione di Lecce; 1° Assistente: Sig. Danilo Amatore – sezione di Taranto; 2° Assistente: Sig. Giacomo Scorrano – sezione di Lecce.

Ammoniti: Pedone (B); Carrozzo, Giammaruco (T).

Espulsi: /

Note: corner 4-6; recupero 1′ pt, 3′ st; circa 150 spettatori.

Ufficio Stampa e Comunicazione

SSD Brindisi Football Club