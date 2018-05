Kuehne + Nagel – ‘Logistic Partner’ Happy Casa Brindisi – sarà il match sponsor della prossima partita di campionato in programma al PalaPentassuglia domenica 6 maggio alle ore 20:45 contro la Grissin Bon Reggio Emilia.

Con oltre 76.000 dipendenti e 1.300 siti in più di 100 Paesi, il Gruppo Kuehne + Nagel è una delle principali società di logistica del mondo. Suo punto di forza nel mercato sono il trasporto via mare, via aereo, via terra, la contract logistcs, con una grande attenzione all’informatizzazione delle soluzioni di logistica intergrata. In Italia è presente con oltre 30 sedi posizionate strategicamente sul territorio. Ha una forza lavoro di circa 2500 dipendenti e oltre 600.000 m² di superficie di magazzino.

Focalizzandosi sulle esigenze dei clienti, Kuehne + Nagel fornisce soluzioni di logistica integrata di notevole qualità ed eccellenza operativa, coprendo tutti i settori merceologici, dall’automotive, all’aviation, dal retail al chimico, dal food al fashion.

Una gamma di servizi di supply chain solutions molto ampia ed un network di filiali dirette con un unico sistema operativo permettono di dare risposte immediate ai clienti. Grazie all’esperienza e alla scelta accurata dei partners, i servizi si adattano a tutte le richieste di mercato.

Kuehne + Nagel caratterizzerà col suo marchio il Palasport “E. Pentassuglia” per l’intera serata attraverso un desk espositivo con tanti gadget a disposizione del pubblico.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi