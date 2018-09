Dopo un breve periodo di sperimentazione e sin dall’inizio dell’anno in corso, l’apertura al pubblico della Biblioteca comunale in orario continuato ha permesso ai tanti fruitori, soprattutto ai giovani studenti, di rimanere all’interno della struttura anche nelle primissime ore pomeridiane. Dal prossimo 17 settembre, dopo la pausa estiva, torna infatti in vigore l’orario continuato: dal lunedì al venerdì la Biblioteca comunale sarà accessibile all’utenza dalle ore 8 sino alle ore 18.45. L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alla pubblica istruzione Antonella Palmisano, è stata accolta con favore da tutta l’amministrazione, dal dirigente Giovanni Quartulli, dalla direttrice Francesca Garziano, dai dipendenti comunali, dagli operatori coinvolti e soprattutto dalle tante persone che la frequentano.

«Garantire l’orario continuato è stato uno dei miei primi obiettivi – dichiara l’assessore Antonella Palmisano – perseguito nell’ottica di poter disporre di una “casa” dello studio sempre aperta. Grazie a questa iniziativa, la Biblioteca viene adesso vissuta da segmenti d’utenza diversi, che la frequentano in orari e modalità differenti. Ora probabilmente più che mai la nostra Biblioteca rappresenta un luogo vivo e sempre accogliente, grazie anche alla promozione di numerose attività culturali rivolte in primo luogo alla diffusione della lettura tra i più giovani, e sviluppate con la costante collaborazione delle scuole del territorio, delle associazioni, dei professionisti della filiera del libro e dei tanti animatori culturali che contribuiscono fattivamente alla crescita intellettuale della comunità locale».