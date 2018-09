È iniziato da Palazzo San Francesco il giro turistico che gli otto operatori della brasiliana Meridian Tour hanno condotto durante la mattinata di ieri, martedì 25 settembre, lungo vie e vicoli del centro storico, passando per il Museo di Civiltà Preclassiche. Nelle intenzioni dell’agenzia brasiliana vi è l’inserimento della Città bianca all’interno dell’offerta turistica riguardante la Puglia e più in generale il Sud Italia. La squadra di professionisti proveniente da Florianópolis, capoluogo dello Stato di Santa Catarina, è stata accolta dall’assessore alla Cultura e al Turismo Vittorio Carparelli, che ha illustrato le peculiarità del territorio, passando in rassegna le attrazioni principali che meritano di diventare tappa d’elezione per qualsiasi turista interessato a conoscere le meraviglie di Ostuni e dei suoi immediati dintorni.

Accompagnati da Giosuè Gilberto Di Molfetta, professionista in campo turistico e ambasciatore mondiale dell’enogastronomia pugliese, gli operatori brasiliani hanno visitato le principali zone d’interesse ostunesi, passando anche per il Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano, prima di procedere in direzione Alberobello.

«Tra gli obiettivi che intendo perseguire – ha dichiarato l’assessore Carparelli – vi è appunto quello di far visitare Ostuni alle persone che ancora non la conoscono, direi pochissime ormai in tutto il mondo. Oggi tale obiettivo viene in parte raggiunto grazie a questa delegazione di operatori turistici, pronti a riportare nel loro territorio il ricordo di un’esperienza difficile da dimenticare, che sicuramente susciterà un grande interesse nei confronti della loro ampia e variegata clientela. Sono entrato in contatto con Meridian Tour durante una delle tante fiere a cui ho preso parte quest’anno, ci siamo confrontati e ripromessi di visitare assieme le nostre bellezze, che non hanno stagione per essere ammirate. Mi auguro dunque che questa importante agenzia di viaggi inserisca tra le proprie mete la Città bianca e i suoi immediati dintorni. Mi riferisco ovviamente ai centri della Valle d’Itria, uniti da quest’anno in un inedito progetto comune di promozione e valorizzazione turistica. Dopo un buon aperitivo infatti, i nostri amici brasiliani raggiungeranno Alberobello e spero che già dal prossimo anno possano scegliere la Valle d’Itria per trascorrere le loro vacanze. Un luogo di grande bellezza, ma soprattutto un luogo in cui è già disponibile un unico calendario di eventi e manifestazioni, sia estivo che invernale, mirato a intercettare e coinvolgere i tanti turisti che iniziamo ad accogliere anche con il freddo».

«Tra le località del Sud Italia che intendiamo proporre alla nostra clientela – ha affermato la responsabile organizzativa di Meridian Tour, Elite Aparecida – c’è la Puglia e in particolare Salento e Valle d’Itria. Grazie alla collaborazione con Giosuè Gilberto Di Molfetta abbiamo avuto modo di entrare in contatto con strutture ricettive, agriturismi, ristoranti e tante altre attività del settore turistico. Sappiamo che la Valle d’Itria è composta da città e borghi di altissimo valore storico, naturalistico e paesaggistico, località che risultano ancora sconosciute per la gran parte dei nostri clienti, a cui proporremo già dal prossimo anno la loro affascinante scoperta».