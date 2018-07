E’ Francesca Maggio di Brindisi Miss Summer Salento 2018 “Calidoski”

La giovane studentessa brindisina è stata eletta lo scorso 6 Luglio “ Miss Summer Salento Calidoski 2018” ed è la terza finalista del noto concorso di bellezza giunto alla 8^ stagione.

Il conosciuto stabilimento balneare Calidoski di Campo di Mare (San Pietro Vernotico Br.) è stato protagonista di un pomeriggio all’insegna della bellezza femminile in un clima tipicamente estivo e in un paesaggio balneare unico della costa brindisina, immortalato dal fotografo Squinzanese Giuseppe Bello Roma. L’evento è stato fortemente voluto dall’imprenditore Alessandro Calisi titolare della attività e le giovanissime concorrenti hanno regalato un caratteristico spettacolo ai bagnanti presenti esibendosi in diverse performance con abiti diversi.

Oltre alla tipica fascia, con la quale rappresenterà lo stabilimento alla finale del concorso previsto per la fine di agosto, Francesca ha ricevuto 2 biglietti validi per 4 persone per ingresso allo stadio Fanuzzi di Brindisi in occasione della partita di beneficenza tra Attori e Prefetti in campo contro il bullismo del 7 luglio 2018, e un biglietto valido per 2 persone lo ha ricevuto anche Myrian Broccio sempre di Brindisi, che si è esibita insieme alle concorrenti della tappa, come consueto del concorso di presentare le finaliste durante le tappe. Myriam è approdata sul palco della finalissima in quanto eletta “Miss Summer Salento Fotogenia 2018” lo scorso inverno in occasione di un contest durante l’esposizione fotografica “Le Bellezze della Puglia in due click” svolto sempre a Brindisi.

Si va così a costruire la compagine che darà vita alla attesa serata finale.Tre in questo momento e tutte brindisine.Francesca Maggi, Myriam Broccio e Giulia Fotì che non è potuta essere presente ma che certamente non farà mancare di farsi ammirare nelle prossime tappe. Giulia è stata eletta Miss Summer Salento Web 2018 eletta appunto con voto popolare sul web lo scorso inverno.

Cristina Lamarina di Squinzano (Le), Chiara Fanciullo di San Pietro Vernotico (Br), Kassandra De Marco di Brindisi e Sara Chiriacò di San Pietro Vernotico (Br) hanno seguito a ruota Francesca e accederanno alla semifinale prevista nella prima decade di Agosto.

A una giuria di rilievo, presieduta dall’operatore finanziario brindisino Raffaele Tafuro e con la presenza di Manuela Marasco (Miss Summer Salento 2016) è spettato l’arduo compito di giudicare le giovanissime studentesse.

“Anche quest’anno abbiamo potuto proseguire un’evento la cui avventura è iniziata otto anni fa senza non poche difficoltà. Siamo orgogliosi di vedere come ci siano numerosi professionisti che hanno presso a cuore una attività che non persegue alcun obbiettivo di profitto e il nostro territorio, seguendo un’evento che ha il solo scopo di mettere in luce le capacità di queste giovanissime ragazze e le meraviglie turistiche naturalistiche del grande salento. Queste le dichiarazioni di Marcello Altomare Direttore Artistico organizzatore insieme a Niko Fiore del concorso appartenente alla associazione culturale Flashback di Brindisi.

Gli impegni delle Summer Girl non finiscono qui.

Infatti coloro che non sono state elette avranno occasione di farsi notare e ammirare nelle successive tappe , dove potranno continuare a competere per il raggiungimento del titolo di Miss Summer Salento 2018, la prima delle quali prossimamente presso lo stabilimento balneare di Beach One ex Palm Bach di Brindisi.

Ogni tappa rappresenta anche l’occasione per potersi iscrivere al concorso