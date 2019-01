Il palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si prepara a fare da cornice, giovedì 3 gennaio con inizio alle ore 18, al concerto per bambini «La Carovana delle Merende», un programma di canzoni inedite composte da Paola Petrosillo e arrangiate da Vito De Lorenzi. Il concerto, che prevede, oltre al canto e alla musica, dei momenti di danza, fa parte della rassegna del Comune di Brindisi organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi «Le Luci di Brindisi»: uno spettacolo per grandi e piccoli, un’occasione semplice e magica per riflettere insieme sul nostro presente e immaginare un futuro più “umano”, capace di ascoltare ed accogliere le mille voci dei bambini. L’ingresso è libero (per un massimo di 150 persone) con apertura porte alle ore 17.30.

Il progetto nasce dal cuore di insegnanti e musicisti professionisti e ha l’obiettivo di offrire ai bambini un ascolto stimolante, sia nei testi sia nelle musiche, attraverso il racconto cantato di storie ed esperienze quotidiane che mirano a far riflettere piccoli e grandi su temi universali come l’intercultura, la legalità, l’inclusione, l’educazione ambientale. Oltre agli autori (Paola Petrosillo e Vito De Lorenzi) suoneranno: Rocco Nigro, Valerio Daniele, Mariasole De Pascali, Francesco Massaro, Giorgio Distante e Giuseppe Spedicato. Danza: Laura De Ronzo e Moira Cappilli.

Il concerto è la proiezione live del disco omonimo, realizzato nel 2016 attraverso una campagna di crowdfunding che ha trovato il sostegno della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e di altre importanti realtà culturali del Salento (come La scuola «Ex-Fadda» di San Vito dei Normanni e il circolo «La Manovella» di Mesagne). All’interno del lavoro emergono «Le piccole voci della Carovana», un gruppo di bambini che, guidati dell’autrice, hanno colorato la musica di suoni, dialetti, accenti ed espressioni della propria terra, conferendo all’album una forte connotazione linguistica. L’album, uscito per «desuonatori», si presenta con un packaging in stoffa, ideato dal grafico Valentina Sansò e cucito dalla sarta Cosetta Marangio.

Programma completo «Le Luci di Brindisi» su goo.gl/jWQCdx.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi