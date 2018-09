La Provincia di Brindisi, in occasione della “Notte dei Ricercatori”, manifestazione a carattere nazionale organizzata da ENEA, dall’Università, dal CNR e dall’INGV, in programma nella serata del prossimo 28 settembre, si è adoperata, con i propri uffici di competenza, per garantire il pieno utilizzo dei locali della Cittadella della Ricerca, sita sulla SS7, tra Brindisi e Mesagne, intervenendo per rendere serena e decorosa l’accoglienza dei visitatori.

Un appuntamento importante anche perché, per l’occasione, il “luogo dell’eccellenza provinciale della ricerca” potrà essere vistabile dall’intera cittadinanza, che è invitata a farlo. tali spazi saranno anche fruibili nel pomeriggio e nella serata del 28 settembre per spettacoli, giochi e laboratori accessibili a bambini, giovani ed adulti. Sarà, quindi, un’occasione per scoprire l’affascinante mondo della ricerca in genere e, in particolare, le peculiarità principali e tutte le potenzialità di questo sito in tema di sviluppo tecnologico e ricerca.

La manifestazione, che si svolgerà in contemporanea in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di sensibilizzare ed informare la popolazione sui continui sviluppi della ricerca e sull’innovazione tecnologica.

Previsti vari momenti a carattere culturale, come la tavola rotonda su “Innovazione e Ricerca per lo sviluppo del territorio”, a cui parteciperà anche il Presidente f.f. della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella,