Mercoledì 05 novembre 2019 il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha ricevuto presso la sede del Municipio del capoluogo Messapico una delegazione della Comunità Ellenica del Grande Salento (Brindisi, Lecce e Taranto) guidata dal Presidente del sodalizio italo- greco Ioannis Davilis e formata inoltre da Isabella Oztasciyan Bernardini, Athanassia Karàbela e Marina Suma.

In un atmosfera cordiale e costruttiva gli esponenti dell’ellenismo e filellenismo organizzato del territorio hanno esposto le attività in corso della Comunità Ellenica del Grande Salento: dalle proposte di carattere culturale, concentrare per la maggiore parte nella Rassegna annua di Cultura Europea “Voci Mediterranee”, quest’anno alla VI edizione, alle iniziative per sostenere il Dialogo Ecumenico tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa, seguendo e sostenendo attivamente principalmente le iniziative promosse dal clero che vede tra l’altro il giorno dell’Epifania, Brindisi protagonista al livello nazionale con la Benedizione Ecumenica delle Acque del Porto secondo le antiche tradizioni cristiane.

Inoltre è stato presentato l’importante lavoro che svolge il “Centro per la Diffusione della Lingua e Cultura Greca- Dimìtris Glàros” , organo didattico della Comunità Ellenica del Grande Salento, diretto dalla Professoressa Isabella Oztasciyan Bernardini. Si è esposta al Sindaco di Brindisi l’attività del Centro che a parte i corsi del neogreco, che ogni anno organizza sia a Brindisi che a Lecce, vanta anche di essere, in esclusiva per la Puglia, il Corrispondente per gli esami del Greek Language Center dell’Università di Salonicco, quindi un Centro per la Certificazione della Conoscenza della Lingua Greca, titolo universalmente riconosciuto.

Infine è stato illustrato il progetto per far riconoscere la Lingua Greca come “Patrimonio immateriale dell’Umanità” da parte dell’UNESCO e si è chiesto al Sindaco Riccardo Rossi di appoggiare la nobile idea a livello istituzionale.

Il Sindaco, da parte sua, ha espresso il suo apprezzamento e appoggio personale, quindi quello dell’Amministrazione Comunale, in particolar modo per quelle iniziative che intendono promuovere e valorizzare la comune cultura millenaria greco- romana e favorire gli scambi sociali e culturali tra le due sponde.

L’auspicio è di arrivare alla elaborazione di un Protocollo d’Intessa tra l’Amministrazione Comunale di Brindisi e la Comunità Ellenica del più vasto Salento coinvolgendo in primis l’assessorato alla Cultura del capoluogo Messapico.

Nei prossimi giorni ci sarà un analogo incontro istituzionale con il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

c.s.