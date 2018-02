Dura un tempo l’equilibrio tra la caplista Federicinaa Altamura e la Conad Fasano, che non riesce a contenere i locali di coach Lorusso, nel secondo tempo più determinati a chiudere la partita, e non lasciare che i fsanesi potessero rientrare, come riuscito nel second periodo di gioco, con el due triple di Colucci che hanno riportato i viagginti sul 22-22. Nel finale di quarto Altamura punisce eccessivamente un piccolo errore in contropiede dei fasaensi con due bombe che rimettono sei punti di vantaggio, scarto che a punteggio basso ha un peso specifico determinante.

Al ritorno in campo, dopo l’intervallo lungo, blackout in attacco per i fasanesi che trovano la via del canestro per diversi minuti, mentre i locali con Picerno e Favia riescono a infilare il canestro avversario dalla lunga e sotto canestro, soprattutto dopo l’uscita forzata di Musa per una botta presa alla coscia.

Nell’ultima frazione Altamura allunga ulteriormente, con Colucci, presente per tanti minuni in campo, da spazio a tutta la panchina, gestendo energie e minuti, a gara praticamente segnata.

Sconfitta contro la capolista indolore, soprattutto per i risultati delle altre squadre concorrenti al quinto posto utile per l’accesso alla seconda fase play-off.

Prossimo incontro domenica contro Bitonto, al tensostatico di Via Galizia.

Federiciana Altamura – Asd Basket Fasano 62:41

Parziali (10-10, 16-12, 13-08, 21-11)

Tabellini

Colucci 14, Rosato P. 5, Cofano 12, Gimmi 4, Musa V. 2, Cucci 0, Buongiorno 2, De Simone 0, Monopoli 2, Losavio 0. All.re Colucci