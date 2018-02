A.S.D. BASKET Fasano – Sporting Club Bitonto 54:44

Parziali (17-13, 16-10, 11-13, 10-8)

Tabellino Basket Fasano

Colucci 13, Cofano 16, Rosato P. 5, Monopoli 2, Gallo 4, De Simone 0, Gimmi 0, Buongiorno 2, Musa 2, Losavio 0. All.re Colucci

Vittoria tutt’altro che semplice quella ottenuta dai ragazzi di coach Colucci contro lo Sporting Bitonto, penultima forza del campionato, ma che arrrivava a Fasano dal buon risultato nel turno precedente.

Inizio in salita per i fasanesi con Cofano che si fa male alla schiena durante la fase di warm-up, ma indomito parte in quintetto e durante la partita riesce a trovare il ritmo giusto. I viaggianti si dispongono subito con una zona “bulgara” e negano la via del canestro a Colucci e compagni, che vanno sotto 6-8 prima di piazzare un buon break nella parte centrale del periodo, con Pietrone Rosato sempre pronto a sfruttare le assistenze di Colucci e Gallo. Sul finale di quarto sul +7, Monopoli, sull’ultimo possesso, commette una ingenuità che costa tre punti. Bitonto si fa sotto e chiude sul 17-13.

Nel secondo periodo equilibrio fino a quando ai bitontini saltano un po’ i nervi e arriva la prima delle due espulsioni dell partita, la prima diretta per una gomitata a Cofano. I biancoazzurri restano lucidi e piazzano due piccoli parziali che consentono di ottenere la doppia cifra di vantaggio, il finale di primo tempo si chiude sul 33-23 per i locali.

Terza frazione che si apre con la seconda espulsione per i gialloverdi, guidati oggi da Pastorelli, con De Feo, migliore dei suoi puniti per proteste eccessive, dopo un fallo tecnico assegnatogli. Bitonto ne risente e la Conad Fasano ne approfitta e dalla media distanza, con pazienza arriva a +16, sul 40-26. Colucci, fino a quel momento quasi sempre in campo decide di tirare il fiato, ma lo fa anche l’intera squadra che si fa recuperare buona parte del vantaggio costruito, con i canestri di Orso da sotto e le triple di Cafagna, che danno linfa ai viaggianti.Il parziale si chiude sul 44-36, grazie al 3/3 di Cofano nel pitturato.

Nell’ultima frazione Bitonto non riesce a trovare le percentuali realizzative degli ultimi minuti del terzo periodo, arriva un piccolo parziale dei fasanesi con Rosato che si apre e segna dalla media con due jumper, punti che mettono la distanza di sicurezza per chiudere in controllo la gara.

Finale 54-44 per i fasanesi, in una gara, che i ragazzi locali si sono complicati nel momento in cui era necessario non lasciare spazio di rientro agli avversari, decimati dalle esclusioni di gara. Ora basta una sola vittoria per avere la matematica certezza dell’accesso alla Poule Promozione per la serie D.