La Cooperativa Thalassia organizza un nuovo percorso dedicato a tutti coloro che vogliano scoprire l’anima nascosta dei luoghi per comprendere sempre meglio come ascoltare, tradurre e raccontare il linguaggio del mondo naturale che ci circonda.

Le attività sono aperte a studenti universitari, laureati, educatori e liberi professionisti, e in generale a coloro che hanno voglia di inserirsi nel campo lavorativo dell’educazione ed animazione ambientale.

Gli appuntamenti si terranno nei weekend tra febbraio e marzo, dal mattino al pomeriggio, e la nostra aula sarà l’intera Riserva di Torre Guaceto, dagli uliveti secolari al mare, passando per i campi coltivati ed il bosco di macchia mediterranea.

Sarà un cammino per tappe, nel quale saremo condotti nella conoscenza del mondo naturale da esperti che ci porteranno a conoscere le peculiarità della Riserva di Torre Guaceto e delle altre bellezze naturalistiche del nostro territorio.

Faremo esperienze di narrazione e comunicazione, andremo alla ricerca della bellezza e dei silenzi, conteremo le onde del mare e ne trarremo sinfonia da far risuonare nel mondo agli occhi attenti di bambini e adulti.

I principali temi trattati nel corso saranno

– Attenzione e sensibilità alle problematiche ambientali

– Conoscenza delle risorse naturali, della geografia, dell’ambiente naturale e antropico

– Conoscenza di alcune discipline di base quali ecologia, botanica, zoologia

– Capacità di comunicazione, gestione delle dinamiche di gruppo e pedagogia del gioco

– Pianificazione e organizzazione di percorsi formativi diversi a seconda del target

– Strumenti di comunicazione

– Capacità di progettazione, coordinamento e problem solving

Alcuni degli SBOCCHI OCCUPAZIONALI di questa figura professionale sono:

– Educatore ambientale in contesti scolastici;

– Animatore ambientale in contesti educativi extrascolastici;

– Esperto sulle dimensioni educative dell’impatto ambientale

– Esperto sulle dimensioni educative della progettazione partecipata

– Facilitatore nei processi di forum Ambiente e sviluppo sostenibile

Il corso è patrocinato del Consorzio di Gestione della riserva di Torre Guaceto ed è in attesa di accreditamento dall’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche).

Le date degli incontri sono:

24-25 febbraio, 3-4 marzo, 10-11 marzo, 17-18 marzo.

L’iscrizione avviene attraverso la compilazione del modulo predisposto scaricabile dal seguente link: https://goo.gl/5UCHxn, o da richiedere scrivendo a segreteria@cooperativathalassia.it

Nel caso il numero di richieste di partecipazione superi il numero massimo consentito, si procederà ad una selezione sulla base del curriculum e di un colloquio motivazionale.

Per INFORMAZIONI

Tel. 331 – 9277579 393 – 9629084

Mail: segreteria@cooperativathalassia.it

Web: www.cooperativathalassia.it