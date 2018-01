Il Comitato fasanese della Croce Rossa Italiana, nell’ambito delle sue attività nell’Area del supporto e dell’inclusione sociale, ha attivato un nuovo programma per l’assegnazione di viveri alle famiglie bisognose del territorio, che integrerà quello già esistente.

I Volontari CRI distribuiranno infatti anche i generi alimentari forniti dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e finanziati dall’Unione Europea con il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti.

Perciò, dal 22 gennaio al 21 febbraio 2018 i residenti nel territorio di Fasano potranno presentare istanza per l’inserimento nel programma allo sportello sociale attivo in piazza Plebiscito n.4, presso la sede della Croce Rossa, tutti i lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.

I documenti necessari per l’ammissione sono: lo Stato di famiglia, una copia del codice fiscale e di un documento d’identità del capofamiglia, una copia del documento di riconoscimento della persona che ritirerà i viveri (se diverso dal capofamiglia), il modello ISEE (che per i prodotti forniti dall’AGEA non deve essere superiore a 3000 euro). In alternativa all’ISEE, potrà essere consegnata l’attestazione dei Servizi sociali del Comune che certifichi la condizione di fragilità sociale. In assenza degli ultimi due documenti saranno gli operatori sociali della Croce Rossa di Fasano ad accertare l’eventuale condizione di indigenza.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 334 6576154.