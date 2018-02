Torna il campionato con una delicata sfida per la Damiano Spina Oria. La trasferta nel Lazio contro Minturno apre un periodo importante per capire quelle che sono le ambizioni del team brindisino. Ancora senza Amy Leone la squadra di Piero Acquaviva proverà a smuovere ancor di più la classifica, andando alla conquista di quel successo che manca dal termine dello scorso dal 7 Gennaio. Questo il pensiero del tecnico Acquaviva alla vigilia della gara: “Dobbiamo aver fiducia nei nostri mezzi ed essere compatti e cinici. Sappiamo che incontriamo un squadra che vuol difendere la B2. Noi, però, abbiamo preparato meglio la partita con la speranza di essere costanti per tutto l’arco della gara. Proviamo a tornare al successo per aumentare non solo i punti in graduatoria ma, anche, a crescere in autostima”.

FORMAZIONI

SEDICESIMA GIORNATA SERIE B2 – PALAZZETTO DELLO SPORT MARINA DI MINTURNO – ORE 18.00

Minturno: Rodriguez, Trocciola, Simeone, Pimpinella, Di Russo, D’Arco, Stefanelli, Trocciola, D’angelo, Galiero, Treglia, A’Antuono, Verde, Pinto, Gargiulo.

Damiano Spina Oria: Zanzarelli, Zingarello, Cozzetto, Casalino, Scaglioso, Bozzetto, Valente, Benefico, Galiulo, Diviggiano, Panza, Limonta. All. Acquaviva

Arbitri: Giuseppina Stellato e Giacomo Tartaglione

Francesco Friuli – Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria