Ultima di andata, prima della seconda sosta in rapida successione per la Damiano Spina Oria che attente la Pvg Bari, o meglio Triggiano, che chiudere anche la serie di derby pugliesi per la prima parte del campionato. Cinque risultati utili consecutivi per le ragazze di Piero Acquaviva che, proprio in vista della prossima gara, potrebbe avere la propria formazione ancor più lunga numericamente. “Ho recuperato Scaglioso dall’influenza e il resto delle ragazze sta bene. L’unico dubbio resta Casalino che, però, proverà anche il giorno della gara ad essere disponibile. per il resto mi aspetto una partita tosta, dobbiamo entrare decisi dall’inizio. È una squadra che non ha bisogno di regali e potrà durare tanto tempo se facciamo le corse per bene. È una squadra tosta e tiene bene il campo. Anche un punto può fare la differenza in campo. Domenica vogliamo dare il massimo e chiudere al meglio l’andata. Comunque dobbiamo uscire dal campo dando il massimo. Se vali 6 devi giocare da 6, se sei da 8 giocare 8 mai il contrario. Ognuno deve fare il meglio per cui è chiamato: dal dirigente, all’allenatore passando per le giocatrici. Queste ultime che ho a disposizione sono esperte e sapranno gestire i momenti nervosi della partita”. Si gioca alle 18 al palazzetto di Oria, per la giornata che, come detto, chiude le prime 13 partite di campionato. Poi una settimana di pausa e si tornerà in campo il 3 febbraio fuori casa contro Cave.

FORMAZIONI

TREDICESIMA GIORNATA SERIE B2/H – PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORIA (BR)

Damiano Spina Oria: Zanzarelli, Diviggiano, Zingarello, Cozzetto, Casalino, Scaglioso, Bozzetto, Valente, Leone, Benefico, Panza, Limonta, Galiulo. All. Acquaviva

Pvg Bari: Romanazzi, Lattanzio, Cariello, Cillo, Liguori, Piemontese, Binetti, Minervini, Nuovo, Alfieri, Labianca, Marasco. All. Sarcinella

Arbitri: Giovanni Di Scipio E Michele Lotito

Francesco Friuli

Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria