Il terzo successo consecutivo raggiunto dalla Damiano Spina Oria la scorsa settimana ha permesso di vivere gli ultimi giorni in maniera ancor più tranquilla e preparare la gara di domenica contro Frosinone. Il Direttore generale, Francesco Todisco, fa il punto della situazione in casa oritana.

“La squadra ha tirato fuori carattere con prestazioni in crescendo. Sono punti pesanti quelli che stiamo mettendo in cascina che, credo, ci permettono di guarda con serenità nelle prossime gare che chiuderanno l’annata. Però attenzione alta: bastano 3 risultati negativi per tornare giù, quindi serve proseguire su quanto fatto fino ad ora. Sono sette gare che dobbiamo affrontare con la guardia alta. Adesso abbiamo il Frosinone, non sarà facile ma dobbiamo provare a conquistare punti anche li. Vedremo se ci riusciremo, ma proprio questa serenità permetterà alla Damiano Spina Oria di giocare i prossimi match in maniera differente. Con attenzione ma a mente più serena per una classifica che ci soddisfa, questo si”.

Non è il momento di tracciare un bilancio ma, comunque, siamo nella fase finale della stagione. Todisco,come detto, tiene la concentrazione ai massimi livelli per poter vivere un rush finale di B2 col sorriso sulle labbra.

“Per quanto riguarda le ragazze ci aspettavamo quanto stanno dimostrando sul campo, con un gruppo bravo a superare le difficoltà dovute agli infortuni. Giocare senza il sestetto titolare non è stato semplice. Chi è stata chiamata in causa lo ha fatto al meglio. A loro tutte chiedo di terminare questa stagione nel miglior modo possibile, possiamo ancora toglierci delle belle soddisfazioni. Questo gruppo può rimanere in questa posizione di classifica e sarebbe un ottimo punto di partenza per il futuro”.

Francesco Friuli

Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria