Grande attesa per la Damiano Spina Oria che domani alle ore 18 ospiterà la capolista Napoli. Partita, sulla carta, proibitiva per il club brindisino che non sarà al completo per la gara casalinga, la prima del girone di ritorno. Le oritane di Piero Acquaviva puntano a far bene, ossia a una prestazione positiva per tentare di mettere in difficoltà la battistrada del girone H di B2.

“Bisognerà dare il 100% e anche di più. Queste partite si preparano da sole, giochiamo contro la capolista e servirà tanta concentrazione, lottando su ogni pallone e sfruttando al meglio ogni occasione che ci verrà concessa dalle nostre avversarie. Stiamo bene e abbiamo lavorato per poter giovare una buona partita dove dovremo rimanere compatte fino alla fine. Mancherà solo Amy Leone, per il resto abbiamo tutte le ragazze a nostra disposizione. Sarà un’altra tappa per poter crescere e capire a che punto siamo nel nostro percorso. Massimo rispetto per l’avversario, sia chiaro, conoscendo tutte le sue peculiarità, ma nessun timore reverenziale. Dobbiamo provare a giocare la nostra partita, con precisione e costanza. Poi, al termine del match, accetteremo quello che sarà il risultato del campo, qualunque esso sia. L’importante sarà giocare al massimo, come detto, delle nostre potenzialità, puntando sulla continuità di prestazione rispetto agli ultimi match disputati”.

FORMAZIONI

SECONDA GIORNATA DI RITORNO – PALAZZETTO DELLO SPORT ORIA – ORE 18.00

Damiano Spina Oria: Zanzarelli, Zingarello, Cozzetto, Casalino, Scaglioso, Bozzetto, Valente, Leone, Benefico, Galiulo, Diviggiano, Panza. All. Acquaviva

Napoli: V. Russo, Boccia, Cosetti, Marra, Sannio, M. Russo, Cammina, Assalita , Muzio, Rapillo, Agnone, Armonia. All. Caliendo

Arbitri: Donato Colucci e Marcello Rutigliano

Francesco Friuli – Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria