Davanti un’avversaria che precede in classifica la Damiano Spina Oria. Orsogna è la nuova tappa della formazione brindisina in un girone d’andata sicuramente positivo che, da qui al prossimo match interno con Pvg Bari, vedrà due gare prima che cali il sipario su questa parte di stagione. La squadra di Piero Acquaviva sta lavorando e, soprattutto, recuperando elementi. Non ci sarà l’organico completo, ma la massima voglia di poter tornare a casa con un ottimo risultato per la classifica. Un match interessante, perché ci si aspetta una maratona per conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi.

“Considerata l’importanza dell’avversaria, ci attendiamo una lunga partita e dura. Orsogna viene da una sconfitta e vorrà tornare a conquistare punti soprattutto perché di fronte al suo pubblico. Dobbiamo cercare di giocare alla stessa intensità se vogliamo tornar a casa con punti importanti. Le ragazze stanno bene dal punto di vista morale, su quello fisico siamo ancora in fase di valutazione. Sicuramente non avremo Casalino a disposizione, per il resto chi era acciaccato è in recupero. Comunque chi andrà in campo darà il massimo possibile così come sta facendo in allenamento da ormai due settimane. Affrontiamo una squadra completa e ordinata. Da giocare, secondo me, a viso aperto, attaccando con intelligenza. È un team alto, quindi occhio al muro ma non solo. In generale dobbiamo cercare di giocare quante più palle possibili. Affrontiamo questo turno di campionato nella maniera migliore possibile e poi tireremo le somme alla fine del match”.

FORMAZIONI

VOLLEY B2 GIR. H – DODICESIMA GIORNATA – PALASPORT ORSOGNA (CH) SABATO 13 GENNAIO ORE 18.00

Ordona: Di Gregorio, Trentini, Taraborrelli, Di Francesco, Mancini, Vittozzi, Di Paolo, Capponi, Fantinel, Di Sciullo, Di Bert. All. Saccucci

Damiano Spina Oria: Zanzarelli, Diviggiano, Zingarello, Cozzetto, Casalino, Scaglioso, Bozzetto, Valente, Leone, Benefico, Panza, Limonta, Galiulo. All. Acquaviva

Arbitri: Graziano Gurgone e Danila Esposito

Francesco Friuli – Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria