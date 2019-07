Questo il programma aggiornato di oggi, domenica 14 luglio, della terza giornata del Puglia Book Fest, la manifestazione dedicata ai libri, alla letteratura e ai saperi che si svolge a Brindisi nei luoghi del centro storico.

Presso il chiostro di San Paolo Eremita, in piazza Dante, alle ore 20.00 Jean Charles De la Roi presenta “Il viaggio addosso (esperidi Edizioni), alle 20.30 Maria Rosaria Zulì presenta “Il capitalismo: un sistema senza sconti della Anyname sas. A seguire, alle ore 21.00 l’appuntamento è con Francesca Cavallo autrice del best seller internazionale “Storie per la buonanotte per bambine ribelli, edito da Mondadori. Alle ore 22.00 la prima edizione del Premio Puglia Book. Tre i libri in concorso: “Gente del Sud” di Raffaello Mastronardo (ed. Tre60); “Destino. La cattedrale mai esistita” di Flavio Roberto Albano (ed. Les Flaneur) e “Tranquilla” di Pamela Spinelli edito da Il Raggio Verde. A condurre la premiazione Fabio Mollica e Anna Consales.

Presso il Polo Bibliomuseale “Ribezzo” in piazza Duomo, alle ore 20.00 “Storie di altri mondi”: Paola Comentale e Alessandro Cobianchi conversano intorno al tema della diversità mentre alle 20.30 Rosangela Chirico presenta la sua ultima opera letteraria “La piega – Dall’altra parte del cuore” (Alphard Books). Modera l’incontro Carmelo Grassi. Alle ore 21.30 l’antropologo Felice di Lernia presenta “Eppure il vento soffia ancora” delle Edizioni Bordeaux. Modera Alessandra Buscicchio.

Presso il Giardino dell’ex Convento Santa Chiara (nei pressi del Duomo), alle ore 20,00 Rosario Pellecchia, voce storica di Radio105 presenta il suo romanzo edito da Mondadori “Solo per vederti felice”. Dialoga con l’autore la giornalista Tiziana Balsamo. Alle ore 20,30 Rita dalla Chiesa presenta “Mi salvo da sola” edito da Mondadori. Modera Maria di Filippo. A seguire, alle ore 22.00, Catena Fiorello presenta “Tutte le volte che ho pianto” edito da Giunti. Modera l’attrice Sara Bevilacqua.

Presso l’ex complesso delle Scuole Pie, in via Tarantini, alle ore 20,30 l’attrice Chiara Francini presenta “un anno felice” edito da Rizzoli. Modera la giornalista Lucia Pezzuto, mentre alle ore 21,30 Michela Marzano presenta il suo ultimo libro edito da Einaudi “Idda”. Modera la giornalista Lucia Portolano.

Presso Palazzo Nervegna, in via Duomo, alle ore 20.30 Mino Pica presenta “Quando arriva domenica” (Musicaos editore), alle ore 21.00 Stefano Cambò presenta “Salento Cafè Noir” edito da Il Raggio Verde e alle ore 21,30 Angelo Consoli presenta “European Psycho edito da Aracne, modera il giornalista Gianmarco Di Napoli. Alle ore 22.15 Ester Cecere presenta “Dall’India a Lampedusa” della Wip Edizioni.

L’appuntamento con Ascanio Celestini e la presentazione del suo libro “Barzellette” edito da Einaudi si terrà invece lunedì 15 luglio, alle ore 20,30 presso il Giardino dell’ex Convento Santa Chiara.

Presso il chiostro di San Paolo Eremita sarà visionabile la mostra-installazione di Caio Gracco “Viaticum”, mentre nell’ex convento Santa Chiara si terrà la mostra fotografica “il mio mondo inquadrato” di Cinzia Rossi.

Il Puglia Book Fest è organizzato dall’Associazione Puglia Book ETS con il patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione della rivista Amazing Puglia e della libreria Feltrinelli point Brindisi. Sponsor della manifestazione Chemgas, Consorzio ASI Brindisi, Sanofi, Locopress Industria Grafica. Official Partner: Inchiostri di Puglia, Rotary Club Brindisi, Fondazione “Tonino Di Giulio”, Recensionilibri.org, Ristorante Piazzetta Colonne, Hotel Executive Inn, Hotel Orientale.

Brindisi, 14 luglio 2019