Cus Bari – Dinamo Basket Brindisi 80-99

(23-27; 39-51; 57-71; 80-99)

Cus Bari: Cuomo 10, Veccari 25, Lo Russo 2, De Astis D. 4, Rutigliano 0, Grittani 2, Muscatelli 0, Carpi 15, De Astis A. 2, Ambruoso 18. All. Casorelli

Dinamo Basket Brindisi: Marzo, Santoro, Pellecchia 7, Rollo 6, De Gennaro 16, Whatley 27, Pull 6, Ferrienti 2, Dimitrov 25, Invidia 10. All. Cristofaro

Arbitri: Russo di Taranto, Sanzo di Pulsano (TA)

Seconda vittoria consecutiva per la Dinamo Basket Brindisi che sul campo del Centro Universitario Sportivo di Bari conquista 2 punti fondamentali per confermare il 4° posto in solitaria in classifica.

Un match divertente e caratterizzato da ritmi offensivi molto alti che hanno esaltato il gioco rapido che contraddistingue la squadra brindisina, trascinata alla vittoria dal duo Whatley-Dimitrov (rispettivamente 27 e 25 punti) e dall’ottima prova di Matteo De Gennaro con 16 punti.

La Limongelli Brindisi è scesa in campo determinata, trovando subito il primo allungo sul 6-0 dopo il primo minuto di gioco con Whatley dominatore sotto le plance (ben 19 rimbalzi per l’ala americana). La risposta barese non ha esitato ad arrivare e così la prima frazione si è chiusa sul risultato di 23-27 in favore degli ospiti, certamente più in ritmo.

Nel secondo periodo, nonostante coach Cristofaro abbia dovuto rinunciare al capitano Santoro fuori per infortunio, la Dinamo ha spinto maggiormente in contropiede, frutto di una serie di palle recuperate dalla difesa, allungando sul + 12 e andando negli spogliatoi sul risultato di 39-51.

Al rientro in campo, Bari, spinta dal giovane Veccari (25 punti) e dall’esperienza di Ambruoso (18 punti) è riuscita a chiudere in parità la frazione, lasciando comunque alla squadra ospite la doppia cifra di vantaggio sul 59-71.

L’ultimo periodo ha visto la formazione brindisina tornare a spingere offensivamente, trovando ottime soluzioni al tiro con Dimitrov, De Gennaro e Invidia, che hanno respinto definitivamente il tentativo di rimonta biancorossa, conquistando così la vittoria per 80-99.

Una vittoria importante quella di ieri che permette alla Dinamo Basket Brindisi di affrontare con più serenità l’impegnativo match di sabato 25 gennaio, in programma alle 17:30 sul parquet del PalaZumbo, contro la Nuova Cestistica Barletta.

Sarà necessario il calore e il tifo delle grandi occasioni per spingere i ragazzi brindisini alla vittoria!

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi