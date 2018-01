Dopo la brillante vittoria esterna a Francavilla, la Limongelli Dinamo Basket Brindisi sfida la New Bk 99 Lecce sul campo amico del Palazumbo.

I leccesi rappresentano la quarta forza del campionato e sono una squadra molto forte e competitiva. Anche nella giornata precedente la squadra di coach Rucco ha superato facilmente la Ciaurri Mesagne per 85-65 con una super prestazione di Lorenzo autore di 23 punti ben supportato dai vari Manca (15 punti), Petracca M. (11 punti) e Butera (10 punti). Inoltre, i leccesi, amano giocare in velocità sfruttando le caratteristiche di alcuni loro giocatori.

Per la Dinamo Basket Brindisi la sfida contro i leccesi rappresenta un test davvero importante per verificare la reale forza della squadra di coach Santini che è in striscia vincente da 3 giornate.

Sarà anche l’occasione per vedere l’esordio casalingo del play/guardia proveniente dalla Lettonia Toms Upe che già nella gara contro il Francavilla ha messo in mostra tutto il suo talento.

Anche questa settimana capitan Dario e compagni non hanno lasciato nulla al caso per arrivare pronti e preparati all’importante appuntamento di sabato.

Una sfida quindi molto difficile che , per la Dinamo Brindisi, può valere davvero tanto in chiave play off.

E anche i tifosi si stanno attrezzando per spingere i ragazzi biancoazzurri ad una nuova ed entusiasmante sfida.

Palla a due sabato 20 gennaio 2018 alle ore 18 presso il Palazumbo di via dei mille.

COMUNICATO STAMPA DINAMO BASKET BRINDISI