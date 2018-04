Per la terza giornata di ritorno dei play off di serie D la Limongelli Dinamo Basket Brindisi fa visita alla Pallacanestro Molfetta. La squadra dei coach Carolillo/Ragno è reduce dalla vittoria esterna sul campo dell’Invicta Brindisi per 63-82 con una buona prova di collettivo. La squadra barese ha allestito un roster per centrare la promozione in serie C con giocatori del calibro di Peraica, Grimaldi, Maggi, Granic , Leoncavallo solo per citarne alcuni. E, proprio i 5 menzionati, sono andati tutti in doppia cifra nella partita di sabato scorso.

La Dinamo Brindisi, alla sua seconda trasferta consecutiva, è uscita sconfitta dal temibile campo della Fortitudo Trani con un passivo di soli 5 punti (74-69) al termine di una partita nella quale, gli uomini di coach Santini, avevano messo il naso avanti nell’ultimo parziale.

Nell’unica sfida contro la Pavimaro Molfetta disputata al PalaZumbo il 17 marzo scorso, vittoria per la Dinamo Brindisi per 67-66 con una tripla del play Bove nei secondi finali.

La Pallacanestro Molfetta è seconda del girone A della poule promozione con 8 punti dietro solo alla Dai Optical Molfetta e vorrà fare bottino pieno sul proprio terreno di gioco per non abbandonare l’inseguimento alla testa della classifica. Per la Dinamo Brindisi la possibilità di fare il colpaccio esterno in questi play off e regalare a tifosi e società una prestigiosa vittoria contro una grande del campionato.

Appuntamento domenica 29 aprile 2018 presso il Palapoli di Molfetta con palla a due fissata per le ore 19.

