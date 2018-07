Anche Matteo De Gennaro, classe 1987, indosserà il prossimo anno la maglia della Limongelli Dinamo Basket Brindisi.

Matteo è una combo guard di 192 cm e 87 Kg. Cresce nelle giovanili della New Basket Brindisi facendo la trafila in tutte le leve giovanili. Ha giocato diverse interzona giovanili e ha disputato un campionato DNG. Nel 2012 ha vinto, sempre con la maglia della New Basket Brindisi, un titolo regionale U 15. Negli anni delle giovanili Matteo ha dimostrato di essere un attaccante micidiale raggiungendo, di sovente, score personali di oltre 30 punti a gara.

Dalla stagione 2014 sino al 2016 si aggrega alla prima squadra dell’Enel Basket Brindisi di Lega A e, il 12 ottobre 2014, mette a referto i primi 3 punti nella massima serie (Enel Brindisi – ConsultinvestPesaro 92-56). Nella stagione 2015/16, Matteo gioca 3 gare di Euro Cup (seconda competizione europea per club) contro il Gran Canaria, il Le Mans e il Ludwigsburg e 13 partite in Lega A (sempre con l’Enel Brindisi). Con la formula del doppio tesseramento fa il suo esordio in C Silver con il Basket Francavilla 1963. Trasferitosi a Perugia per motivi di studio nella stagione successiva gioca con la Pallacanestro Perugia (C silver) mentre, lo scorso campionato, ha disputato la serie D con il Deruta Basket Perugia.

De Gennaro è un buonissimo tiratore dalla linea di 3 oltre ad avere un ottimo arresto e tiro da 2 punti. Buona la sua penetrazione sino al ferro e la conoscenza del gioco che gli permette, di sovente, di fare sempre la scelta migliore per la squadra. E’ da sempre un buon difensore grazie agli insegnamenti ricevuti da un mago della difesa come coach Bucchi.

Coach Cristofaro completa, con De Gennaro, le rotazioni degli esterni con un giocatore affidabile e dal grande talento che potrà sicuramente recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di C Silver.

“Sono felicissimo – dichiara Matteo De Gennaro – di aver sposato questo progetto. La Dinamo Brindisi è una società seria e con le idee ben chiare cha da subito mi ha colpito. Ringrazio coach Cristofaro per questa opportunità, c’è sempre stata stima reciproca tra di noi e non ho mai avuto nessun dubbio di giocare con luisin dal primo contatto che ho avuto con la società”.

De Gennaro ritroverà nella Dinamo Brindisi 2018/19 tanti grandi amici (De Giorgi, Di Salvatore, Fusco e Orlandino) cresciuti con lui nelle giovanili della New Basket Brindisi.

Comunicato stampa Dinamo Basket Brindisi