La Limongelli Dinamo Basket Brindisi torna alla vittoria nel campionato di Serie C Silver e lo fa grazie ad una prestazione di carattere e forza mentale che permettono di superare La Scuola di Basket Lecce per 63-51 e, soprattutto, di conquistare matematicamente l’accesso ai play-off promozione con ben 6 giornate di anticipo.

Gara complessa e difficile, quella del PalaZumbo, caratterizzata dal predominio delle difese e da molti errori commessi da entrambe le squadre: a Lecce il merito di aver imposto il lento ritmo di gioco, impedendo di fatto alla Dinamo di esprimere tutto il suo potenziale in campo aperto. Dall’altro lato della medaglia, bisogna fare i complimenti a coach Cristofaro e ai suo giocatori per essere rimasti concentrati fino alla fine, travolgendo gli avversari nell’ultimo quarto di gioco, terminato 21-8 in favore dei padroni di casa.

I primi 10 minuti di partita sono caratterizzati da numerosi errori e sono le difese ad avere la meglio: Santoro, Whatley e Dimitrov per la Dinamo e Dell’Anna per Lecce caratterizzano il 12-12 iniziale. Nel secondo periodo, la squadra di coach Leopizzi trova nell’atletismo di Pinto la chiave in più, mentre la Dinamo risponde con le buone percentuali in lunetta grazie ai falli subiti da Pulli e Dimitrov, chiudendo così il primo tempo sul 23-26.

Al rientro dagli spogliatoi è l’ala bulgara Erik Dimitrov a caricarsi la Limongelli Brindisi sulle spalle con 11 punti nel terzo quarto, rispondendo alle giocate di Laudisa e Dell’Anna che permettono alla squadra leccese di chiudere la frazione in vantaggio di 1 punto, sul 42-43. L’ultimo periodo di gioco è di chiara marca brindisina: Whatley, limitato nel primo tempo dai falli, libera l’energia accumulata e realizza 7 punti, il capitano Mauro Santoro realizza la tripla del vantaggio e poi è turno del top scorer della serata – Erik Dimitrov con 28 punti – che chiude definitivamente la gara con 9 punti negli ultimi 2 minuti, permettendo alla Dinamo di festeggiare la vittoria per 63-51.

Con questi 2 punti in più la Limongelli conferma il quarto posto in solitaria in classifica e riparte con forza e determinazione per conquistare la miglior posizione nella griglia play-off: prossimo step da superare la difficile trasferta in casa dell’Adria Bari, sesta in classifica e in cerca di punti fondamentali per la post-season.

Diretta streaming del match sulla pagina www.facebook.com/DinamoBkBr a partire dalle ore 19:25 di sabato 29 febbraio.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – La Scuola di Basket Lecce 63-51

(12-12; 23-26; 42-43; 63-51)

Dinamo Brindisi: Marzo, Santoro 7, Pellecchia 4, Rollo 4, De Gennaro 3, Whatley 13, Pulli 4, Ferrienti, Dimitrov 28, Invidia. All. Cristofaro

LSB Lecce: Laudisa 11, Colella 6, Dell’Anna 15, Kurimsky 5, Sava 2, D’Autilia, Pinto 9, Valeruz, Jankovic, Mijatovic 3. All. Leopizzi

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (BA) e Pierri di Brindisi

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi