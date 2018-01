Domenica 14 Gennaio, alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Via Udine a Mesagne, durante l’incontro di pallavolo Divella Mesagne Volley – Coged Teatina Chieti, valido per il campionato nazionale femminile di Serie B2, la società gialloblu promuoverà una nuova raccolta fondi per beneficenza, ennesima dimostrazione della sensibilità del sodalizio guidato dal Presidente Sportelli.

Tutto ciò che la generosità della tifoseria mesagnese riuscirà a raccogliere verrà devoluto in favore della congregazione “Piccole Ancelle del Sacro Cuore”, una comunità di sorelle consacrate impegnata nella costruzione di “Maternità”, una struttura che, oltre al dispensario, accoglierà persone malate, offrirà sostegno alle mamme in attesa del parto, a quelle con HIV ed a quelle in riposo post parto. Una piccola goccia nell’oceano, ma un gesto di grande solidarietà per una giusta causa.

Facciamoci valere, ancora una volta, per una Divella Mesagne sempre in prima linea nel sociale. Vi aspettiamo numerosi.

C.S.