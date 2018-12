LA DOMENICA DELLE MERAVIGLIE

PER I NOSTRI BAMBINI, CON BABBO NATALE!

DOMENICA 16 DICEMBRE ALLO 0831 SPACE

Venite a trascorrere con noi la “Domenica delle meraviglie” con la presenza di Babbo Natale. Vi aspettiamo a Brindisi dalle ore 17 alle ore 21 di domenica 16 dicembre nel grande “spazio” dello 0831, in via Appia, 98.

Tanta animazione in compagnia del “Babbo” più bello del mondo, con un sacco di divertimento e con uno spettacolo di bolle. E per i bambini anche la nostra merenda.

Il costo del biglietto è di 5 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni 3288744031