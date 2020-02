L’Assessorato e la Commissione Pari Opportunità di Francavilla Fontana, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, hanno organizzato a Castello Imperiali la rassegna “La donna tra linguaggio discriminante e invisibilità” che prenderà il via lunedì 2 marzo alle 18.00 con l’inaugurazione della mostra “What Were You Wearing – Com’eri vestita?”.

La domanda “com’eri vestita?” viene alla mente troppo spesso nei casi di violenza sessuale, ribaltando le posizioni di vittima e carnefice. La mostra espone gli abiti che le vittime indossavano al momento dello stupro e accanto ad ogni vestito è raccontata una storia di violenza. La mostra, curata in Italia dall’Associazione Libere Sinergie, si propone di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti.

All’inaugurazione interverranno l’Assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Tiziana Fino, la Consigliera dei Centri Antiviolenza “Sud Est Donne” Rosangela Paparella, Donata Martino del CAV “Rompiamo il Silenzio” e la Psicologa Barbara Bisci del CAV “Ricominciamo”.

La mostra sarà liberamente visitabile sino a domenica 8 marzo dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Gli eventi della rassegna proseguiranno lunedì 9 marzo alle 18.00 con l’inaugurazione della mostra dedicata alle donne che si sono contraddistinte nel mondo della scienza a cura dell’Associazione Toponomastica Femminile, a cui seguirà un seminario sul linguaggio di genere.

Ultimo appuntamento martedì 14 aprile alle 18.00 con la mostra sulle 21 Madri Costituenti a cura dell’Associazione Toponomastica Femminile.

Francavilla Fontana, 29 febbraio 2020