Dopo il successo confermato dall’ottima affluenza di visitatori nella giornata del 25 aprile, i comuni del sistema di valorizzazione ambientale e culturale del territorio propongono per la Festa dell’1 maggio il bis di eventi ed iniziative gratuite, alla scoperta dei luoghi del S.A.C. La Via Traiana.

Nell’agenda fitta di appuntamenti, si comincia da Brindisi con “Le fortificazioni in un click” alle ore 10.30 a Porta Lecce. Un percorso di visita innovativo tra le mura difensive e i bastioni della città per scoprire e conoscere la storia da un altro punto di vista, attraverso l’obiettivo della macchina fotografica di ogni partecipante.

Passeggiando per le strade della città, è l’occasione per visitare nelle sale espositive di Palazzo Granafei-Nervegna la mostra Brindisi: porto d’Oriente e conoscere la tela del vedutista Hackert concessa dalla Reggia di Caserta.

Per coloro che vorranno rilassarsi tra le bellezze della natura, nuovo appuntamento alle 10.30, presso l’impianto di acquacoltura di Fiume Morelli nel Parco Regionale delle Dune Costiere. Una divertente avventura per i visitatori, con un approfondimento sull’attività di pesca e in particolare sulla storia dell’anguilla e del suo ciclo riproduttivo meravigliosamente complesso.

Spazio, poi, alle tradizioni e ai sapori con il gioco a squadre “Master Ceglie” a partire dalle ore 17 nel Castello Ducale. Una vera e propria sfida culinaria per i partecipanti che, attraverso un’App multimediale, impareranno la ricetta del biscotto cegliese ed eleggeranno lo chef più intraprendente.

Ad accompagnare i visitatori saranno le guide della Società Cooperativa Sistema Museo che coordina i servizi integrati del SAC; gli allestimenti tecnologici, che trovano spazio nei beni messi a disposizione dai comuni, sono a cura del Consorzio CETMA.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web dedicato www.laviatraiana.it oppure inviando una mail all’indirizzo info@laviatraina.it o telefonando al numero 3914712421.