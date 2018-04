Il sistema ambientale e culturale del progetto SAC La Via Traiana per la Festa del 25 aprile apre le porte ai beni della rete del territorio, con una serie di eventi ed iniziative gratuite da non perdere.

Si parte da Brindisi con una visita guidata tra le mura difensive e i possenti bastioni della città, con un percorso fotografico per scoprire e conoscere la storia da un nuovo punto di vista. L’appuntamento è alle ore 10.30 a Porta Lecce con “Le fortificazioni in un click”.

È l’occasione per accogliere i visitatori al Museo Archeologico F. Ribezzo di Brindisi, in un percorso incentrato sulla statuaria antica e le tecniche di fusione per la lavorazione dei metalli. In un laboratorio esperienziale si potrà realizzare un manufatto in gesso, nello specifico lo stemma della città, da portare con sé come ricordo dell’esperienza. Ancora a Brindisi si potrà visitare la mostra Brindisi:Porto d’Oriente nelle sale espositive di Palazzo Granafei-Nervegna, un’occasione per conoscere la tela del vedutista Hackert concessa per l’occasione dalla Reggia di Caserta.



Per gli appassionati della natura, l’appuntamento è alle ore 10 presso l’impianto di acquacultura di Fiume Morelli, nel Parco Regionale delle Dune Costiere. Un’entusiasmante visita guidata con un focus sulla storia dell’attività di pesca per scoprire l’affascinante storia dell’anguilla e del suo ciclo produttivo straordinariamente complesso.

Tradizioni, leggende e sapori ci aspettano alle ore 10.30 al Castello Ducale di Ceglie Messapica con l’avvincente gioco a squadre “Master Ceglie”, una sfida culinaria per eleggere lo chef più intraprendente. Grazie ad un App multimediale sarà possibile imparare la ricetta del tipico biscotto cegliese.

Appuntamento con la storia alle ore 17.30 al Castello di Carovigno: qui la contessa Elisabetta Dentice di Frasso racconterà la sua storia in un luogo incantato in cui storie e leggende prendono vita. Protagoniste le sue fiabe e il suo amore per gli animali in un percorso che condurrà alla realizzazione di un libro tattile con una storia tutta da scrivere.

Ad accompagnare i visitatori saranno le guide della Società Cooperativa Sistema Museo che coordina i servizi integrati del SAC; gli allestimenti tecnologici, che trovano spazio nei beni messi a disposizione dai comuni, sono a cura del Consorzio CETMA.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web dedicato www.laviatraiana.it oppure inviando una mail all’indirizzo info@laviatraina.it o telefonando al numero 3914712421.