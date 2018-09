Poco prima dell’avvio della manifestazione “Memorial Pentassuglia”, in svolgimento presso il Complesso Polisportivo Masseriola che ospita anche la Piscina Comunale gestita dalla Fimco Sport, si terrà una conferenza stampa all’interno della piscina, durante la quale sarà presentato il Coach Max Di Mito da questa stagione nello staff tecnico della Fimco.

Max Di Mito, l’allenatore che ha scoperto e portato Federica Pellegrini alla prima medaglia olimpica di Atene 2004, con la quale stupì il mondo intero a soli 16 anni, iniziando un percorso che l’ha consacrata come icona dello sport italiano e mondiale, oltre a numerosi atleti di spessore internazionale, ultima in ordine di tempo Giada Galizi, in gara ai recenti Campionati Europei di Glasgow, si trasferisce nel Salento ed inizia una nuova avventura con la Fimco Sport, alla ricerca di nuovi talenti e campioni del futuro.

Interverranno alla conferenza stampa l’ Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Oreste Pinto, il Delegato Provinciale CONI di Brindisi Oronzo Pennetta ed il Presidente della Fimco Sport Gigi Mileti.