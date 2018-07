La vittoria della coalizione che ha portato al successo il sindaco Riccardo Rossi ha un colore dominante, il rosa.

Nel prossimo Consiglio comunale sarò protagonista con altre otto compagne di viaggio di una nuova avventura che ci vedrà proiettate verso la rinascita della nostra città ormai da troppo tempo abbandonata, defraudata e ridicolizzata.

Mai Brindisi si era fatta rappresentare da tante donne nella massima assise cittadina.

L’intento e l’auspicio è quello di “fare squadra” tutte insieme, indipendentemente dall’appartenenza politica gestendo come madri di famiglia la “cosa pubblica”, stando giustamente attente ai conti di casa ma anche al futuro dei figli della nostra meravigliosa città

Quando mi è stata proposta la candidatura a consigliera, avevo inizialmente pensato di declinare l’invito. Ero demotivata e sfiduciata, convinta che nulla sarebbe mai mutato. Mi hanno fatto cambiare idea il percorso di rinnovamento attuato dal segretario cittadino del Partito Democratico e la sua determinazione a sostenere Riccardo Rossi che ho sempre stimato ed apprezzato come persona e come politico

Ricordo pure come nell’ambito del partito ci fu qualcuno inizialmente contrario a tale proposta salvo poi ripensarci. Al contrario noi, abbiamo preferito sin da subito proseguire con Rossi contente sia di perdere che di vincere perché profondamente convinte della bontà politica della scelta fatta.

Si tratta adesso di sostenere il sindaco neo eletto a realizzare il suo programma condiviso con la colazione vincente dimostrandoci forti, leali e coesi contro coloro che vorrebbero abbatterci ancor prima di iniziare. Vogliamo dare un tocco di rosa alla nostra comunità da troppo tempo descritta a tinte fosche. Le donne hanno mille risorse e coloreranno e miglioreranno in questa città la giustizia sociale, la cultura, lo sport, le pari opportunità e tutto quello che servirà per far riprendere alla nostra collettività la dignità da tempo smarrita.

Rosella Gentile

prossima consigliera comunale PD

componente segreteria cittadina PD