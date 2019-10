La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo alla “Sistemazione intersezione stradale a raso fra Corso Mazzini, ex S.S. 16 per Fasano, Via dei Colli e strada Ostuni – Villanova” per un importo complessivo di € 90.000,00.

“È un’opera necessaria e fondamentale per la nostra viabilità” spiega il sindaco Guglielmo Cavallo – L’inserimento del rondò regolerà al meglio l’enorme flusso di traffico veicolare in entrata e uscita dalla città”.

Attualmente l’attuale intersezione stradale a raso in corrispondenza di corso Mazzini, via dei Colli e le strade di accesso al centro abitato Ostuni – Villanova e Ostuni – Fasano non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza al traffico veicolare per la presenza di punti di conflitto di attraversamento, aggravato dalla presenza in adiacenza di un’area di servizio per la distribuzione carburanti con l’ingresso e l’uscita che comportano la presenza di ulteriori punti di conflitto aggiuntivi a quelli propri dell’intersezione.

“Si tratta di un’idea progettuale fortemente voluta dai miei predecessori gli ingegneri Giacccari e Palmisano – dice Giuseppe Francioso, assessore ai Lavori Pubblici – che con lungimiranza hanno inteso affrontare la questione del traffico in quella zona, immaginando un opera pubblica particolarmente importante per la città.”

L’elevata intensità del traffico comporta pertanto, attualmente, la congestione dell’incrocio stradale con lunghe file di autoveicoli e di mezzi pesanti.

L’incrocio, inoltre, è ubicato in corrispondenza dell’esistente circonvallazione lato nord, dove lo stesso corso Mazzini e via La Panoramica rappresentano le vie in ingresso per chi giunge dalla viabilità lato nord (Fasano, Mare, Stazione Ferroviaria, Zona Industriale e S.S.379) e lo stesso incrocio raccoglie sia il traffico in ingresso al centro abitato (verso il centro storico e viale Pola), sia il traffico di attraversamento del centro urbano e diretto verso altre località (Francavilla Fontana., Ceglie Messapica, Martina Franca, Cisternino, Carovigno) e sia il traffico in uscita dal centro urbano verso nord.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa