La Giunta regionale della Puglia ha varato ieri un provvedimento contenente un altro tassello della rivoluzione in atto nella sanità pubblica. Si tratta dei PTA (Presidi Territoriali di Assistenza), attraverso cui si verrà concretamente incontro alle esigenze della popolazione pugliese.

“In questo contesto – afferma il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Pino Romano – San Pietro Vernotico fa la parte del leone, attraverso la istituzione di ben 96 posti-letto. Si tratta di un giusto riconoscimento alle battaglie che ho condotto personalmente ed in ogni sede a tutela della salute pubblica nel mio paese. Con l’atto deliberativo della Giunta si raggiunge un obiettivo importante e si chiude la prima fase. Adesso passeremo a quella operativa e lavoreremo per giungere quanto prima all’inaugurazione della sala operatoria. Allo stesso tempo, utilizzeremo la commissione che presiedo (Sanità) per migliorare ulteriormente l’offerta sanitaria del PTA di San Pietro, attraverso il raggiungimento di altri obiettivi. Già adesso, in ogni caso, con quanto stabilito ieri dalla Giunta regionale, il nostro PTA potrà contare su una grande attenzione nei confronti degli anziani e, in particolare, di chi è affetto da patologie invalidanti come l’Alzheimer. E’ previsto, poi, un forte potenziamento dell’offerta riguardante la specialistica ambulatoriale. Tutto questo – conclude Romano – rapopresenta la migliore risposta a chi ha giudicato negativamente il nostro impegno per inseguire chimere irrealizzabili. Fortunatamente i cittadini di San Pietro hanno capito e adesso vedranno i frutti di una radicale trasformazione del sistema di assistenza”.

Giuseppe Romano

Presidente Commissione Sanità Regione Puglia