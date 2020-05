…proprio come quando, in alcuni momenti di vitalità privata, interna, quasi segreta, ti andrebbe di sentire altrettanta forza e vita, e simpatia e carica …

così ad aspettare il mio turno alla farmacia di corso Roma …

dopo questo signore tocca a me …

sento il mio nome squillante e deciso …

è L. su una bicicletta…

si è fermata alle mie spalle …

per me, per salutarmi …

riconosco immediatamente gli occhi splendenti …

ci tocchiamo con il gomito sorridendo sotto le mascherine …

come va? …

va così …

la pandemia …

la clausura in casa …

la fine del lockdown …

che fa S.? … tutto ok …

i ragazzi? …

per loro è più facile, più difficile …

non so …

L. continua a sorridere …

anch’io…

siamo contenti di rivederci …

è solare, intelligente, spiritosa …

una forza della natura …

altra gente entra in farmacia prendendo il mio posto …

non fa niente …

c’era prima lei? …

no, prego, non si preoccupi, entri pure …

io ho bisogno di parlare ancora con L. …

glielo confesso …

senti, ma lo sai che a me dispiace che sia finito tutto? …

so che non è bello dirlo ma è come se un periodo della mia vita stia finendo …

anche a me!!! …

guarda è meglio che non lo diciamo …

ridiamo …

parliamo ancora di come potremmo ripensare i nostri incontri estivi fra amici e di come con un po’ di accortezza non perderemmo niente …

di quanto non ci manchino i ristoranti e le pizzerie …

di come ora appare sopravvalutata ogni cosa che ci sembrava indispensabile …

non aggiungiamo altro …

ma so che io ed L. forse andiamo riflettendo sulle stesse cose … perché la fine di un periodo di limitazione così forte può mancarti ? … siamo riusciti a riflettere sulla insensatezza di gran parte dei nostri atteggiamenti passati? …

perché quando eravamo più liberi eravamo infelici? …

continuo a chiedermelo a casa …

ci ripenso …

ripenso a questa strana sensazione che non riesco ad analizzare fino in fondo e che forse appartiene soltanto a me e ad L. …

mi interrompe la telefonata di F., un amico che non vedo da tempo … rispondo e ci perdiamo nelle nostre valutazioni politiche … parliamo di tutto ma ho un retrogusto amaro di fine gita scolastica … glielo dico …

anche F. è d’accordo con me …

mi incita a scriverlo …

me ne convinco …

mentre racconto tutto questo vedo un messaggio su messenger … M.A. chiede mie notizie …

è una amica di vecchia data, bellissima e spiritosa …

le scrivo che mi manca il lockdown …

la butto lì …

incredibile …

è d’accordo con me …

“ti confesso che dispiace anche a me ma non lo dico a nessuno per timore di essere presa in giro”

… cosa ci è successo ? …

Gegè Miracolo