Una parentesi sentimentale

… e quello che vivevo come una sorta di incubo giornaliero, come un supplizio quotidiano, una sorta di castigo per non so quali colpe commesse in questa o in una vita precedente, è diventato un’ancora di salvataggio …

uno sprazzo di luce … una opportunità, un dono …

portare Fuffy per la sua solita passeggiata …

spaziare per strade e piazze deserte …

respirare …

senza suoni, senza macchine, senza folla …

anche oggi …

nella piazza antistante la stazione …

con il solo cinguettio degli uccelli che ritornano al nido …

c’è un silenzio innaturale al quale via via vado abituandomi …

il respiro di Fuffy e il mio …

e il silenzio …

e all’improvviso il rumore dell’arrivo di un treno sembra ancora più innaturale …

mi sto chiedendo chi ancora possa viaggiare …

da dove e per dove andranno quei pochissimi passeggeri che ancora si spostano …

e perché …

pendolari forse …

non so …

guardo verso le porte deserte della stazione ed ad un tratto la vedo … esce spavalda, sfacciata, bella, giovane …

non ha mascherina o guanti …

è bellissima …

avrà sedici o diciassette anni … non di più …

si guarda attorno …

sorride …

cerca qualcuno che è venuto a prenderla …

si vede : ha un appuntamento …

guarda il telefonino e sta per usarlo quando lo vede …

lui è poggiato ad una delle pochissime macchine posteggiate sul piazzale …

si sorridono con gli occhi …

sono felici e la loro felicità è contagiosa …

mi accorgo di aver anch’io tirato un sospiro di sollievo … in quei pochi attimi di ricerca mi accorgo di aver provato anch’io una sorta di delusione …

lei gli corre incontro e si baciano …

teneramente , sulle guance e sulle labbra …

si sorridono …

si scambiano piccole frasi che da qui non riesco a sentire …

lui è un po’ più alto di lei …

anche lui senza mascherina e senza nessuna protezione … giovane, bello, atletico …

le passa un braccio attorno alle spalle e si incamminano verso il corso …

Fuffy mi tira ma lo trattengo a stento …

sono felici e la loro felicità è contagiosa …

non è questo il momento per redarguirli o per pensare alle protezioni da Coronavirus …

con loro sarebbe inutile …

li seguo con lo sguardo mentre oltrepassano Palazzo Virgilio … sempre stretti e abbracciati …

che bello …

mi commuovono…

sono felice …

e invidioso …

perché mai e poi mai potrò provare niente di simile …

per tre ordini di motivi …

primo : difficilmente convincerei S., mia moglie, a recarsi a Mesagne e tornare in treno per incontrarci …

secondo: se anche accettasse difficilmente mi correrebbe incontro visto che in questo periodo ha un dolore al ginocchio che le impedisce alcun movimenti …

terzo: sia io che S. siamo bianchi, italiani, residenti qui a Brindisi e senza guanti e mascherine ci avrebbero già fermati e denunciati … peccato ….

Oggi , a Brindisi, in Piazza Crispi, alle ore 18, 15 circa …